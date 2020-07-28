Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

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Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире, включая Европу и Латинскую Америку, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

«Международное исследовательское агентство Kidz Global представило результаты исследования самых любимых развлекательных брендов в разных регионах мира, в топ-5 которых среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord „Маша и Медведь“, — говорится в сообщении.

Исследование развлекательных брендов, как рассказали в Animaccord, проходило в апреле 2020 года с выборкой в 60 тысяч респондентов из 43 стран мира. На базе полученных ответов мультсериал „Маша и Медведь“ вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет)."Маша и Медведь» переведен на 39 языков, это единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен четырех бриллиантовых «кнопок», наград YouTube, количество подписчиков на каждом из каналов — русском, английском, испанском и португальском — превышает отметку в 10 миллионов.

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