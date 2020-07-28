Ростех начал поставки первой отечественной вакцины от пяти заболеваний

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Госкорпорация «Ростех» начинает поставки первой российской пентавакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции медучреждениям.

Комбинированные вакцины «пять в одном» за рубежом применяются уже около 15 лет. До недавнего времени в России сделать прививку одновременно от пяти заболеваний можно было только иностранными препаратами. Новая отечественная пентавакцина разработки «Нацимбио» по своим характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам.

В апреле 2019 года первая отечественная пентавакцина для профилактики пяти «детских» инфекций получила регистрацию Минздрава России. Пентавакцина производится НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) по технологии полного цикла.

В 2019 году Ростех создал и начал поставки первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ «Ультрикс Квадри». Ее создание стоило Ростеху около 1 млрд руб. Этот новейший препарат включает четыре актуальных штамма, и одним уколом можно сразу привить вакцину от четырех различных штаммов гриппа.