ООО «Мир» запустило в Татарстане первую очередь комплекса на 2200 голов КРС

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В Елабужском районе республики Татарстан вблизи пос. Малореченский введён в эксплуатацию первый корпус крупнейшего в районе животноводческого комплекса.

Всего комплекс рассчитан на 2200 голов скота, в разовом доении на комплексе будут участвовать 1850 коров. Комплекс будет состоять из двух корпусов длиной по 500 м, а также доильного блока. На полную мощность ферма выйдет уже в следующем году.

Среднесуточный запланированный надой на голову для коров первой лактации — порядка 30 литров, второй — 35-37 литров молока. На ферму уже завезли 407 голов племенных нетелей голштинской породы, в сентябре ферма ожидает пополнения еще на 408 голов, в декабре к ним присоединятся еще столько же. Корм для скота будет выращиваться в поселке Малореченский, на территории самой фермы.

Молоко с фермы будет поставляться для переработки на Казанский молочный комбинат.

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Производственная площадка принадлежит ООО «Мир». Основные производственные площадки ООО «Мир» — а их три — сегодня расположены на территории Удмуртии.

По словам генерального директора Елены Собиной, на данный момент новый комплекс в Татарстане прошёл первую стадию строительства, начинается укладка дороги к ферме, подводка газа и электроэнергии. Сумма инвестиций — 500 млн рублей.

Помимо производства молока, в планах работников ООО «Мир» — выращивать на этой ферме кукурузу на территории в 600-700 гектаров, еще 300 гектаров планируют отвести под ячмень. Остальные площади будут засеяны многолетними травами.

По итогам 2019 года Татария является крупнейшим производителем молока в России. По данным DIA, в 2019 году СХО и КФХ республики произвели порядка 1350,5 тысяч тонн сырого молока, что на 4,2% больше, чем в 2018 году. В республике активно развивается и молочная переработка — в 2019 году регион увеличил объем переработки молока на 11,6% до 1 млн. тонн.