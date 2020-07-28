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Судостроение и судоходство

На ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» спущен на воду РВК «Павел Симонов» проекта 23040

28 июля 2020 г. со стапеля ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижегородская область) сошел очередной рейдовый катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, заводской номер № 1123. Приказом Главнокомандующего ВМФ катеру было присвоено почетное наименование «Павел Симонов», в честь первого начальника управления по судоподъёму затонувших судов на Северном море и Мурманском районе Симонова Павла Владимировича.

 © znt-yard.ru

До 25 октября 2020 года РВК «Павел Симонов» будет направлен в порт приписки на Северный флот.

Характеристики катера:

— Длина наибольшая — 28,09 м.;

— Ширина наибольшая — 5,56 м.;

— Высота борта на миделе — 3 м.;

— Высота борта в носу — 3,4 м.;

— Осадка средняя — 1,5 м.;

— Водоизмещение полное около 118 т.;

— Главный двигатель — 2×441 кВт;

— Дизель-генератор — 2×80 кВт;

— Аварийно-стояночный дизель-генератор — 1×20 кВт;

— Скорость хода: около 13,7±0,3 узлов;

На катере оборудованы места для комфортного размещения 8 человек — экипаж, состоящий из 3 человек и 5 водолазов.

Корабль предназначен для выполнения следующих операций:

— Водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов;

— Проведение водолазных спусков и работ двумя водолазами одновременно в шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120л/мин на глубину до 60м с экспозицией на грунте 60 минут;

— Проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии в барокамере;

— Участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

— Обследование дна акваторий, затонувших объектов, подводной части корпусов судов (кораблей) и гидротехнических сооружений;

— Тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, доступных для подхода судна;

— Откачка воды с аварийного судна или плавучего сооружения;

— Выполнение осмотровых и обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА);

— Поиск затонувших объектов на глубинах до 150 метров, при помощи буксируемого гидролокатора;

— Поиск находящихся за бортом людей, при помощи тепловизионной системы ночного видения;

— Выдача электропитания на аварийный корабль, судно или объект.
Источник: https://znt-yard.ru/ru/news/2020/07/full354/

23040, Нижегородская область, Завод Нижегородский теплоход, рейдовый катер
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