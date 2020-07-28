50-кратное наращивание производства аппаратов ИВЛ

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В России с начала года производство аппаратов ИВЛ выросло в 50 раз.

«Даже, по-моему, во время войны такого не было, чтобы увеличилась производительность в 50 раз», — заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он уточнил, что в начале года в стране выпускалось 60 таких приборов в месяц, а сейчас — 3000.

Также, по его словам, удалось быстро нарастить производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров, бесконтактных термометров и других востребованных устройств. «Растёт доля наших медицинских изделий: сегодня на рынке занимает порядка 10 процентов. Совсем недавно мы были практически близко к нулю», — отметил Чемезов.

«Ростех» объединил поставки аппаратов под эгиду концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Основные производства аппаратов ИВЛ сосредоточены на Урале в Свердловской области, на Уральском оптико-механическом заводе, Уральском приборостроительном заводе, «Тритон Электроникс». Новые производства были размещены в Московской области.

Российские аппараты ИВЛ спасли за время эпидемии коронавируса тысячи человеческих жизней.