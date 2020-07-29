МРК «Павловск» заложен на Амурском судостроительном заводе

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Сегодня на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре состоялась закладка четвертого по счету малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 для Тихоокеанского флота, который в соответствии с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом получил наименование «Павловск».

Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. Ему было предоставлено почетное право установить закладную доску на секцию новейшего корабля. По традиции закладную секцию будущего МРК освятил Епископ Амурский и Чегдомынский Николай.

Справочно:

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра. Главная энергетическая установка — дизель-электрическая. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.

Строительство этих кораблей ведётся в рамках контракта, заключенного Минобороны России. Ранее на АСЗ были заложены малые ракетные корабли «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск». Ожидается, что эти корабли войдут в строй после 2020 года.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».