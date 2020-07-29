Смоленский «Интех» начал экспортировать сельхозтехнику в Польшу

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Смоленский производитель сельскохозяйственной техники «Интенсивные технологии» произвел первую поставку польским партнерам, с которыми представители компании познакомились на выставке Agro Show 2019 в Познани. Сельхозмашина РВС-2500Д имеет двойное назначение: раздает монокорм животным и делает для них мягкую подстилку.

«Наш клиент — польская торговая компания, которая поставляет на внутренний рынок сельхозтехнику разных производителей и наоборот — экспортирует польскую за рубеж. Собственно, мы и искали торговую компанию, а не конечного клиента, поэтому надеемся на развитие нашего сотрудничества, установление длительных отношений, и, конечно, новые продажи. Наша цель — длительные партнерские отношения, рассчитываем в дальнейшем реализовывать свою технику через местных дилеров, — подчеркивают в компании „Интенсивные технологии“.

— Переговоры с польской стороной нам помогал вести смоленский Центр поддержки экспорта. Там же мы сделали переводы промо-материалов и прошли обучающие семинары по экспорту».

«Смоленский Центр поддержки экспорта оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“.

Интенсивные технологии» — один из признанных лидеров в производстве сельскохозяйственной техники в России. Сегодня смоленская компания производит кормораздатчики с горизонтальным и вертикальным расположением шнеков, разбрасыватели-выдуватели соломы, а также тракторные полуприцепы сельскохозяйственного назначения и разбрасыватели органических удобрений. Многим потребителям техника знакома по торговой марке «Хозяин». Предприятие входит в десятку мировых лидеров по производству такой животноводческой техники и награждено дипломами и медалями как российских, так и зарубежных выставок.