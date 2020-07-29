Hitachi запустила в России производство ковшей для строительных экскаваторов

Завод экскаваторов Hitachi в Твери © www.hitachicm.ru

Hitachi Construction Machinery Eurasia расширяет производство в РФ. На заводе компании в Твери будут выпускаться ковши для шести моделей экскаваторов средней эксплуатационной массы. Ранее это навесное оборудование импортировалось из Японии.

Ковши для техники среднего класса с горизонтальным типом крепления адаптеров пользуются высоким спросом среди российских потребителей. Тестовый выпуск изделий был разделен на три фазы. Сначала локализовали изготовление ковшей объемом 0,91 и 1,62 куб. м, затем — ёмкостью 1,10 и 1,40 куб. м. Навесное оборудование вместимостью 1,25, а также 1,86 и 2,1 куб. м находится в процессе подготовки к тестовому производству.

Выпуск комплектующих в России позволит компании повысить уровень локализации экскаваторов, а также уменьшить складские запасы.

Объем инвестиций, вложенных в запуск производства ковшей, составил более 10 млн рублей. Для подготовки участка сборки и сварки изделий была оптимизирована работа оборудования сварочного производства, установлены портально-подвесной кран и сварочный позиционер, спроектирована и изготовлена технологическая оснастка, а также оптимизированы схемы использования производственных площадей и зоны логистики.

Для изготовления основной конструкции ковша подбирались аналоги японской стали. В итоге поставщиками конструкционных сталей повышенной прочности для российского завода Hitachi были утверждены шведская и российская компании. Адаптеры и зубья будут по-прежнему производиться из японских сплавов.

«В 2020-м мы планируем оборудовать ковшами, выпущенными на российском заводе компании, до 70% экскаваторов Hitachi местного производства. В будущем этот показатель будет постепенно увеличиваться. Мы сделали еще один шаг на пути к повышению уровня локализации и улучшению производственных процессов. Все это отвечает нашему стремлению быть ближе к клиенту», — рассказывает Коива Томоюки, директор производственного дивизиона завода Hitachi Construction Machinery Eurasia.