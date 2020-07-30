В Оренбургской области запустили вторую очередь завода строительных смесей и соды
В Новотроицке Оренбургской области начали производить кальцинированную соду. Площадка работает на базе завода хромовых соединений. Производство соды станет одной из смежных цепочек для замыкания производственного цикла по выпуску основной продукции НЗХС — хрома и его солей.
Производство рассчитанно на выпуск более чем 150 тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 100 тысяч тонн строительной извести в год. В ноябре прошлого года здесь запустили печную линию для обжига сырья, а теперь производство начинает выходить на полную проектную мощность.
На заводе работают 379 человек, а предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития.
Статус резидента дает инвестору снижение налога на прибыль и страховых взносов, освобождение от уплаты налогов на имущество, на землю. На организацию работы предприятия ушло более двух лет. Фонд развития моногородов выдал целевой заём в 1 млрдрублей на строительство завода и помог решить серьезную инфраструктурную проблему — отсутствие подъездных путей.
Здесь же расположен цех по производству поддонов, которые используют для упаковки своей продукции, а также поставляют соседним промышленным предприятиям.
Ранее стало известно, что на предприятии будет увеличено количество новых рабочих мест с 165 до 400. Объемы инвестиций составят 3,4 млрд руб. Всего за время работы ТОСЭР на предприятии было создано 763 рабочих места. Объем инвестиций составил более 3 млрд руб.
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30.07.2013:43:09
30.07.2015:19:41