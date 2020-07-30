«Дамате» запустила третью очередь молочного комплекса в Тюменской области

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29 июля ГК «Дамате» открыла третью очередь молочно-товарного комплекса на 4 600 стойло-мест в Голышмановском районе Тюменской области. Это даст рынку 55 тыс. тонн молока в год.

Комплекс «Тюменских молочных ферм» в Голышмановском районе запустили в конце 2017 года. По итогам 2019 года объём производимого молока составил 44 тыс. тонн.

Летом 2019 года комплекс вошел в государственный племенной регистр и получил право заниматься разведением коров голштино-фризской породы. На территории комплекса запущена генетическая программа по созданию собственного племенного стада.

В рамках комплектации новых мощностей поголовьем «Дамате» осуществила завоз скота из Германии, Дании и Голландии. Планируется, что производство выйдет на плановую мощность уже в конце 2020 года. Комплекс будет вырабатывать 150 тонн молока в сутки.

Инвестиции в строительство третьей очереди составили 1 млрд рублей.

В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота «Дамате» в Тюмени составляет 11,2 тысячи голов.

По информации пресс-службы «Дамате», проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов АО «Россельхозбанк».