Компания НПЦ «Полюс» приступает к выпуску эксиламповых рециркуляторов воздуха

© tomsk.gov.ru

АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск) приступает к выпуску эксиламповых рециркуляторов воздуха «Экран-50.1». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Эксиламповый рециркулятор разработан институтом сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) и передан НПЦ «Полюс» для серийного производства. Отличительной особенностью является применение ультрафиолетового излучения 222нм, которое безвредно для кожи и слизистых оболочек человека и эффективно уничтожает вирусы и бактерии. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в любых общественных помещениях.

© Фото из открытых источников

«Экран-50.1» — марка эксиламповых рециркуляторов для обеззараживания воздуха компании НПЦ «Полюс» производящей специализированное оборудование.

Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от бактерий и вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппараты легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—100 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

Диапазон УФ-С подразделяется на:

Дальний УФ (Far UVC) с длиной волны 280—200 нм;

Вакуумный УФ (vacuum UV) с длиной волны 200—100 нм;

© Фото из открытых источников

Ртутные ультрафиолетовые лампы как источник ультрафиолетового излучения применяются с начала XX века. В 1903 году Бернард и Морган обнаружили, что наиболее чувствительные длины волн для инактивации бактерий находятся около 250нм. В 1904 году Рихард Кюх в Германии изготовил из кварцевого стекла первую ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления.

Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С. Для излучения УФ-С ультрафиолета в узком диапазоне спектра в последнее время применяются эксимерные лампы.

© smart-uv.ru

Эксилампы — источники узкополосного ультрафиолета

Термин «эксилампы» применяется для ультрафиолетовых ламп, излучающих ультрафиолет при распаде эксимерных и эксиплексных молекул. Эксилампы являются источниками узкополосного ультрафиолетового излучения.

Сегодня наибольшее применение получили эксилампы барьерного разряда. Первые лампы такого типа были разрабтаны в 1982 году в Государственном оптическом институте им. С.И.Вавилова в Ленинграде. В этих лампах излучение запускается барьерным разрядом, генерируемым высокочастотным генератором. Требуемая длина волны обеспечивается излучением молекул инертного газа или галогенсодержащего соединения инертного газа.

© sbras.info

Лампа имеет длинную колбу, которая изготовлена из кварцевого стекла обеспечивающего эффективное пропускание ультрафиолета. Колба является сменной. Она может быть заполнена различными смесями газов и обеспечивать работу на рабочих молекулах I₂ (342нм), Br₂ (289нм), Cl₂ (259нм), KrBr (207нм), KrCl (222нм), KrI (190нм), XeBr (283нм), XeCl (308нм), XeI (253нм).

Основные преимущества эксимерных ламп над другими источниками УФ излучения:

высокая удельная мощность УФ-излучения (десятки Вт на кубический сантиметр);

высокая спектральная плотность ультрафиолетового излучения;

отсутствие видимого и инфракрасного излучения;

очень быстрое включение;

низкий нагрев.

Среди преимуществ эксиламп — полное отсутствие ртути, поскольку ультрафиолетовое излучение генерируется другим методом, что выгодно отличает эксилампы от ртутных ламп.

Схема работы

Эксиламповый рециркулятор «Экран-50.1» состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и эксимерная ультрафиолетовая лампа.

Вентилятор засасывает воздух внутрь аппарата, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

© Фото из открытых источников

Назначение устройства

Эксимерный рециркулятор «Экран-50.1» предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

Образовательные учреждения и дошкольные учреждения

Административные и офисные пространства

Торговые помещения

Помещения общественного питания

Производственные помещения

Спортивные помещения

Помещения финансовых и банковских учреждений

Помещения медицинских организаций

Предприятия пищевой и перерабытывающей промышленности

Дезинфецирующие свойства ультрафиолета УФ-С при 222 нм

© smart-uv.ru

Золотистый стафилококк — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 3.0 сек.

Синегнойная палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.6 сек.

Кишеч. палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.8 сек.

Кошачий калицивирус — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 4.8 сек.

Инфлуэнца (грипп) — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.2 сек.

Сенная палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 6.0 сек.

Безопасность ультрафиолета УФ-С диапазона 222 нм

Глубина проникновения ультрафиолета УФ-С 222 нм в кожу человека

222 нм полностью поглощается верхним слоем кожи толщиной 20 микрон

222 нм не достигает живых клеток в слое эпидермиса

222 нм не вызывает заболеваний кожи

© smart-uv.ru

Глубина проникновения ультрафиолета УФ-С 222 нм в глаза человека

© smart-uv.ru

Международные стандарты

Директива ЕС (EU 2006/25/EC (+EU 2007/30/EC+EC1137/2008+EU 2013/64/EU)) на основе ACGIH, устанавливает максимальную дозу (в течение 8 часов) для излучения 222 нм до 22мДж/см².

Утилизация ламп

Отработанные эксимерные лампы относятся к 3-му классу опасности и не подлежат предварительному обезвреживанию (код ФККО 47110211523), в отличие от стандартных ртутных УФ-ламп или люминесцентных ламп, которые относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521).

О компании

АО «НПЦ «Полюс» образовано в 1951 г. по инициативе директора Всесоюзного научно-иследовательского института электромеханики (ВНИИЭМ) академика А.Г.Иосифьяна на основании распоряжения Совета Министров СССР и приказа Министра электротехнической промышленности СССР как филиал ВНИИЭМ в зоне Сибири и Дальнего Востока для внедрения в серийное производство новых разработок.

АО «НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. В рамках реализации программы конверсии разработаны и освоены в производстве специализированные агрегаты и станции защиты магистральных газо- и нефтепроводов от электрохимической коррозии, серия котлов, а также многотопливные теплогенераторы и газогенераторы, работающие на торфе, угле, отходах переработки леса, для снабжения отдаленных поселков тепловой и электрической энергией.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический цех,

цех окраски изделий,

сборочный цех,

испытательный цех,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

На предприятии внедрена и сертифицирована по международным стандартам современная система менеджмента качества.