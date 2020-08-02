Компания НПЦ «Полюс» приступает к выпуску эксиламповых рециркуляторов воздуха
АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск) приступает к выпуску эксиламповых рециркуляторов воздуха «Экран-50.1». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Эксиламповый рециркулятор разработан институтом сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) и передан НПЦ «Полюс» для серийного производства. Отличительной особенностью является применение ультрафиолетового излучения 222нм, которое безвредно для кожи и слизистых оболочек человека и эффективно уничтожает вирусы и бактерии. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в любых общественных помещениях.
«Экран-50.1» — марка эксиламповых рециркуляторов для обеззараживания воздуха компании НПЦ «Полюс» производящей специализированное оборудование.
Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от бактерий и вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппараты легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—100 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Диапазон УФ-С подразделяется на:
- Дальний УФ (Far UVC) с длиной волны 280—200 нм;
- Вакуумный УФ (vacuum UV) с длиной волны 200—100 нм;
Ртутные ультрафиолетовые лампы как источник ультрафиолетового излучения применяются с начала XX века. В 1903 году Бернард и Морган обнаружили, что наиболее чувствительные длины волн для инактивации бактерий находятся около 250нм. В 1904 году Рихард Кюх в Германии изготовил из кварцевого стекла первую ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления.
Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С. Для излучения УФ-С ультрафиолета в узком диапазоне спектра в последнее время применяются эксимерные лампы.
Эксилампы — источники узкополосного ультрафиолета
Термин «эксилампы» применяется для ультрафиолетовых ламп, излучающих ультрафиолет при распаде эксимерных и эксиплексных молекул. Эксилампы являются источниками узкополосного ультрафиолетового излучения.
Сегодня наибольшее применение получили эксилампы барьерного разряда. Первые лампы такого типа были разрабтаны в 1982 году в Государственном оптическом институте им. С.И.Вавилова в Ленинграде. В этих лампах излучение запускается барьерным разрядом, генерируемым высокочастотным генератором. Требуемая длина волны обеспечивается излучением молекул инертного газа или галогенсодержащего соединения инертного газа.
Лампа имеет длинную колбу, которая изготовлена из кварцевого стекла обеспечивающего эффективное пропускание ультрафиолета. Колба является сменной. Она может быть заполнена различными смесями газов и обеспечивать работу на рабочих молекулах I₂ (342нм), Br₂ (289нм), Cl₂ (259нм), KrBr (207нм), KrCl (222нм), KrI (190нм), XeBr (283нм), XeCl (308нм), XeI (253нм).
Основные преимущества эксимерных ламп над другими источниками УФ излучения:
- высокая удельная мощность УФ-излучения (десятки Вт на кубический сантиметр);
- высокая спектральная плотность ультрафиолетового излучения;
- отсутствие видимого и инфракрасного излучения;
- очень быстрое включение;
- низкий нагрев.
Среди преимуществ эксиламп — полное отсутствие ртути, поскольку ультрафиолетовое излучение генерируется другим методом, что выгодно отличает эксилампы от ртутных ламп.
Схема работы
Эксиламповый рециркулятор «Экран-50.1» состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и эксимерная ультрафиолетовая лампа.
Вентилятор засасывает воздух внутрь аппарата, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Назначение устройства
Эксимерный рециркулятор «Экран-50.1» предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:
- Образовательные учреждения и дошкольные учреждения
- Административные и офисные пространства
- Торговые помещения
- Помещения общественного питания
- Производственные помещения
- Спортивные помещения
- Помещения финансовых и банковских учреждений
- Помещения медицинских организаций
- Предприятия пищевой и перерабытывающей промышленности
Дезинфецирующие свойства ультрафиолета УФ-С при 222 нм
- Золотистый стафилококк — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 3.0 сек.
- Синегнойная палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.6 сек.
- Кишеч. палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.8 сек.
- Кошачий калицивирус — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 4.8 сек.
- Инфлуэнца (грипп) — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 1.2 сек.
- Сенная палочка — время облучения в сек. (5 мкВт/куб.м) — 6.0 сек.
Безопасность ультрафиолета УФ-С диапазона 222 нм
Глубина проникновения ультрафиолета УФ-С 222 нм в кожу человека
- 222 нм полностью поглощается верхним слоем кожи толщиной 20 микрон
- 222 нм не достигает живых клеток в слое эпидермиса
- 222 нм не вызывает заболеваний кожи
Глубина проникновения ультрафиолета УФ-С 222 нм в глаза человека
Международные стандарты
Директива ЕС (EU 2006/25/EC (+EU 2007/30/EC+EC1137/2008+EU 2013/64/EU)) на основе ACGIH, устанавливает максимальную дозу (в течение 8 часов) для излучения 222 нм до 22мДж/см².
Утилизация ламп
Отработанные эксимерные лампы относятся к 3-му классу опасности и не подлежат предварительному обезвреживанию (код ФККО 47110211523), в отличие от стандартных ртутных УФ-ламп или люминесцентных ламп, которые относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521).
О компании
АО «НПЦ «Полюс» образовано в 1951 г. по инициативе директора Всесоюзного научно-иследовательского института электромеханики (ВНИИЭМ) академика А.Г.Иосифьяна на основании распоряжения Совета Министров СССР и приказа Министра электротехнической промышленности СССР как филиал ВНИИЭМ в зоне Сибири и Дальнего Востока для внедрения в серийное производство новых разработок.
АО «НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. В рамках реализации программы конверсии разработаны и освоены в производстве специализированные агрегаты и станции защиты магистральных газо- и нефтепроводов от электрохимической коррозии, серия котлов, а также многотопливные теплогенераторы и газогенераторы, работающие на торфе, угле, отходах переработки леса, для снабжения отдаленных поселков тепловой и электрической энергией.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический цех,
- цех окраски изделий,
- сборочный цех,
- испытательный цех,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
На предприятии внедрена и сертифицирована по международным стандартам современная система менеджмента качества.
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