На «СЗ им. Октябрьской революции» спущен на воду малый рыболовный сейнер проекта 1338 К

30 июля 2020 года со стапеля «Судостроительного завода им. Октябрьской революции» (Амурская область) произведен спуск на воду первого из трех находящихся в стадии строительства модернизированных малых рыболовных сейнеров проекта 1338 К по заказу рыболовецкого предприятия ООО «Дельта фиш ЛТД» из Усть-Камчатска.

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Оставшаяся часть достроечных работ будет проводиться у заводского пирса, затем последуют ходовые и швартовые испытания в акватории реки Зея, по окончании которых, судно будет сдано заказчику, и под управление его экипажа отправится своим ходом в порт постоянной приписки Петропавловск-Камчатский.

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