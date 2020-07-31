На «СЗ им. Октябрьской революции» спущен на воду малый рыболовный сейнер проекта 1338 К
30 июля 2020 года со стапеля «Судостроительного завода им. Октябрьской революции» (Амурская область) произведен спуск на воду первого из трех находящихся в стадии строительства модернизированных малых рыболовных сейнеров проекта 1338 К по заказу рыболовецкого предприятия ООО «Дельта фиш ЛТД» из Усть-Камчатска.
Оставшаяся часть достроечных работ будет проводиться у заводского пирса, затем последуют ходовые и швартовые испытания в акватории реки Зея, по окончании которых, судно будет сдано заказчику, и под управление его экипажа отправится своим ходом в порт постоянной приписки Петропавловск-Камчатский.
Характеристики
|проекты
|1338К
|1338П
|район плавания
|R2, с удалением от места убежища до 100 миль
|класс судна
|KM Ice 1 R2 Fishing veccel
|мощность главной силовой установки
|239 л.с.
|239 л.с.
|длина наибольшая
|23,14 м.
|23,14 м.
|ширина наибольшая
|6,0 м.
|6,0 м.
|осадка средняя
|1,64 м.
|1,73 м.
|объем трюма
|34 м3
|34 м3
|запасы топлива
|8,6 т.
|8,6 т.
|грузоподъёмность по рыбе
|24 т.
|24 т.
|скорость
|около 10 узлов.
|экипаж
|6 человек.
|радио и навигационное оборудование
|отвечает морским районам А1; А2.
|виды лова
|снюрревод,ставной невод
|снюрревод,трал,кошельковый и ставной неводы
|промысловое устройство
|гидравлический промысловый комплекс
|тяговое усилие на клиновидных дисках
|2 х 1,2 т.
|тяговое усилие на ваерных барабанах на среднем слое
|—
|2 х 1,25 т.
|тяговое усилие на турачках
|2 х 2 т.
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