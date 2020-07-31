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Судостроение и судоходство

На «СЗ им. Октябрьской революции» спущен на воду малый рыболовный сейнер проекта 1338 К

30 июля 2020 года со стапеля «Судостроительного завода им. Октябрьской революции» (Амурская область) произведен спуск на воду первого из трех находящихся в стадии строительства модернизированных малых рыболовных сейнеров проекта 1338 К по заказу рыболовецкого предприятия ООО «Дельта фиш ЛТД» из Усть-Камчатска.

 © amurnelma.ru

Оставшаяся часть достроечных работ будет проводиться у заводского пирса, затем последуют ходовые и швартовые испытания в акватории реки Зея, по окончании которых, судно будет сдано заказчику, и под управление его экипажа отправится своим ходом в порт постоянной приписки Петропавловск-Камчатский.

 © amurnelma.ru

Характеристики

проекты1338К1338П
район плаванияR2, с удалением от места убежища до 100 миль
класс суднаKM Ice 1 R2 Fishing veccel
мощность главной силовой установки239 л.с.239 л.с.
длина наибольшая23,14 м.23,14 м.
ширина наибольшая6,0 м.6,0 м.
осадка средняя1,64 м.1,73 м.
объем трюма34 м334 м3
запасы топлива8,6 т.8,6 т.
грузоподъёмность по рыбе24 т.24 т.
скоростьоколо 10 узлов.
экипаж6 человек.
радио и навигационное оборудованиеотвечает морским районам А1; А2.
виды ловаснюрревод,ставной неводснюрревод,трал,кошельковый и ставной неводы
промысловое устройствогидравлический промысловый комплекс
тяговое усилие на клиновидных дисках2 х 1,2 т.
тяговое усилие на ваерных барабанах на среднем слое2 х 1,25 т.
тяговое усилие на турачках2 х 2 т.
Источник: https://amurnelma.ru/spusk-na-vodu-...tapelja-malogo-rybolovnogo-sejnera/

малый рыболовный сейнер, 1338 К, судостроительный завод им. Октябрьской революции, Амурская область
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