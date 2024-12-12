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Katamaran 12 декабря 2024, 10:12 Судостроение и судоходство

На СЗ имени Октябрьской революции заложили два пограничных корабля проекта 02870

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На судостроительном заводе имени Октябрьской революции (Амурская область) состоялась торжественная церемония закладки двух пограничных сторожевых кораблей проекта 02870 конструкторского бюро ОСК «Вымпел», специально спроектированных для действий на реках и в прибрежной зоне морей.

 © paluba.media

Помимо собственно сторожевых задач, корабли могут использоваться для перевозки личного состава, а также для оказания помощи терпящим бедствие речным судам и тушения пожаров, сообщает пресс-служба завода.

Новые суда станут более маневренными и скоростными, с лучшими условиями обитаемости, оснащенными мощным связным и навигационным оборудованием, хорошим вооружением. Судовых комплектов оборудования будут отечественными.

 © paluba.media

Завод впервые в своей истории исполняет заказ на постройку кораблей для амурских пограничников. В прежние годы такие заказы выполнились на Сретенском и Хабаровском судостроительных заводах. Особенностью строительства корпусов этих кораблей является применение легких сплавов для обеспечения минимальной осадки корабля. Производственный коллектив завода имел опыт работы с такими материалами, когда ранее строил серию водолазных катеров проекта 14157 и рыбопромысловые суда проекта 13031.

В настоящее время раскроен металл, подготовлен стапель квалифицированные сварщики и судосборщики приступили к сборочным работам.

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Источник: https://paluba.media/news/183860

Судостроительный завод им. Октябрьской революции, Амурская область, пограничный корабль, 02870
  • Нет аватара Tcheluskin
    12.12.2415:59:19

    Новые суда станут более маневренными и скоростными

    Так станут ли более скоростными, и по сравнению с чем?

    Для их предшественников вроде заявлялась скорость 18 узлов, а на картинке в этой новости скорость 17.4 узла. Это, наверное, мировой антирекорд скорости пограничных катеров (

    Отредактировано: Tcheluskin~16:00 12.12.24
    #1293774
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