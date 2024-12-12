На СЗ имени Октябрьской революции заложили два пограничных корабля проекта 02870

На судостроительном заводе имени Октябрьской революции (Амурская область) состоялась торжественная церемония закладки двух пограничных сторожевых кораблей проекта 02870 конструкторского бюро ОСК «Вымпел», специально спроектированных для действий на реках и в прибрежной зоне морей.

© paluba.media

Помимо собственно сторожевых задач, корабли могут использоваться для перевозки личного состава, а также для оказания помощи терпящим бедствие речным судам и тушения пожаров, сообщает пресс-служба завода.

Новые суда станут более маневренными и скоростными, с лучшими условиями обитаемости, оснащенными мощным связным и навигационным оборудованием, хорошим вооружением. Судовых комплектов оборудования будут отечественными.

© paluba.media

Завод впервые в своей истории исполняет заказ на постройку кораблей для амурских пограничников. В прежние годы такие заказы выполнились на Сретенском и Хабаровском судостроительных заводах. Особенностью строительства корпусов этих кораблей является применение легких сплавов для обеспечения минимальной осадки корабля. Производственный коллектив завода имел опыт работы с такими материалами, когда ранее строил серию водолазных катеров проекта 14157 и рыбопромысловые суда проекта 13031.

В настоящее время раскроен металл, подготовлен стапель квалифицированные сварщики и судосборщики приступили к сборочным работам.

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