На буксире «РБ-371» проекта 705бм поднят Андреевский флаг

24 июля 2020 года в акватории Новороссийской военно-морской базы поднят Андреевский флаг на буксире «РБ-371» проекта 705бм. Судно вошло в состав Черноморского флота России.

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Судно построено на Астраханском судоремонтном заводе (Астраханская область).

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Рейдовый буксир проекта 705бм — справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел»

Длина габаритная — ок. 17 м

Ширина габаритная — ок. 5 м

Высота — 2,7 м

Осадка по КВЛ на миделе — 1,5 м

Скорость хода — ок. 10 уз

Тяга на швартовых — ок. 150 кН

Автономность — 3 сут.

Экипаж — 6 чел.

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