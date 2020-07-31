На буксире «РБ-371» проекта 705бм поднят Андреевский флаг
24 июля 2020 года в акватории Новороссийской военно-морской базы поднят Андреевский флаг на буксире «РБ-371» проекта 705бм. Судно вошло в состав Черноморского флота России.
Судно построено на Астраханском судоремонтном заводе (Астраханская область).
Рейдовый буксир проекта 705бм — справка
- Разработчик проекта — КБ «Вымпел»
- Длина габаритная — ок. 17 м
- Ширина габаритная — ок. 5 м
- Высота — 2,7 м
- Осадка по КВЛ на миделе — 1,5 м
- Скорость хода — ок. 10 уз
- Тяга на швартовых — ок. 150 кН
- Автономность — 3 сут.
- Экипаж — 6 чел.
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