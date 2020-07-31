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Армия и Флот

На буксире «РБ-371» проекта 705бм поднят Андреевский флаг

24 июля 2020 года в акватории Новороссийской военно-морской базы поднят Андреевский флаг на буксире «РБ-371» проекта 705бм. Судно вошло в состав Черноморского флота России.

 © novorab.ru

Судно построено на Астраханском судоремонтном заводе (Астраханская область).

 © novorab.ru

Рейдовый буксир проекта 705бм — справка

  • Разработчик проекта — КБ «Вымпел»
  • Длина габаритная — ок. 17 м
  • Ширина габаритная — ок. 5 м
  • Высота — 2,7 м
  • Осадка по КВЛ на миделе — 1,5 м
  • Скорость хода — ок. 10 уз
  • Тяга на швартовых — ок. 150 кН
  • Автономность — 3 сут.
  • Экипаж — 6 чел.

 © novorab.ru
Источник: https://novorab.ru/2020/07/26/novyj...chku-otbuksirovat-podvodnuyu-lodku/

рейдовый буксир, 705бм, Астраханский судоремонтный завод, Астраханская область, ЧФ, ВМФ
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