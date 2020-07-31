На СНСЗ заложено пассажирское судно проекта А45-90.2 «Андрей Дубенский»

31 июля 2020 года на Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) заложено пассажирское судно проекта А45-90.2 «Андрей Дубенский». Этим проектом верфь открывает новое направление в своей производственной деятельности.

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Работы выполняются в рамках ранее заключенного контракта между АО «СНСЗ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство двух пассажирских судов класса «река-море».

Построенные СНСЗ суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей.

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Теплоход проекта А45-90.2 представляет собой однокорпусное судно с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.

Пассажирские суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам.

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На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трёх палубах судна предусмотрены четырёхместные каюты III класса, трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса, каюты I класса и класса люкс, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и доставка пассажиров с берега на борт судна в условиях необорудованного причала. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который также может использоваться в качестве разъездного средства.

Постоянно растущий спрос на перевозки по внутренним водным путям и высокая степень износа действующего пассажирского флота в этом классе делает проект А45-90.2 особенно востребованным. Компоновка и конструктивные особенности позволяют этим пассажирским судам успешно работать в большинстве регионов страны.

По условиям контракта суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах.

Отмечается, что строительство пассажирских судов проекта А45-90.2 станет крупнейшим гражданским заказом в истории Средне-Невского судостроительного завода.

Основные характеристики пассажирского судна проекта А45-90.2: длина габаритная — 99,0 м; ширина габаритная — 14,9 м; высота борта — 4,2 м; осадка габаритная — не более 2,0 м; надводный габарит с заваленной мачтой — не более 14,2 м; экипаж — 41 чел.; автономность — 15 сут.; скорость хода — 12,4 уз.