Движение по новому мосту через р. Артемовка запустили в Приморье

© primorsky.ru

Строители завершили возведение моста через реку Артемовка в Шкотовском районе Приморья и открыли движение по нему 31 июля.

Длина мостового перехода с подходами составляет один километр, протяженность самого сооружения — 169 метров. Мост состоит из восьми опор, 16 буронабивных свай, 49 балок пролетного строения. При строительстве использовано почти тысяча кубометров сборного железобетона и 700 кубометров монолитного, уложено более 10 тысяч кубометров асфальтобетона.

В августе 2019 года дорожники начали отсыпку временного объезда, а непосредственно к строительству моста приступили в октябре того же года.

Приветствовали строителей и автомобилисты, проезжающие по новому мосту.

После открытия движения мостовикам предстоит еще разобрать старый временный объездной мост, благоустроить прилегающую территорию, вывезти строительную технику и оборудование.

«Следующим объектом станет сооружение мостового перехода через реку Тихая в Анучинском районе, сейчас там завершается подготовка. В ближайшие дни строители приступят к работе», — отметил главный инженер компании.

Ежегодно в Приморье будут наращиваться темпы строительства мостов — в следующем году в регионе будет построено около 14 новых дорожных сооружений.

© primorsky.ru

© primorsky.ru