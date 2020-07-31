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Дорожное строительство

Движение по новому мосту через р. Артемовка запустили в Приморье

 © primorsky.ru

Строители завершили возведение моста через реку Артемовка в Шкотовском районе Приморья и открыли движение по нему 31 июля.

Длина мостового перехода с подходами составляет один километр, протяженность самого сооружения — 169 метров. Мост состоит из восьми опор, 16 буронабивных свай, 49 балок пролетного строения. При строительстве использовано почти тысяча кубометров сборного железобетона и 700 кубометров монолитного, уложено более 10 тысяч кубометров асфальтобетона.

В августе 2019 года дорожники начали отсыпку временного объезда, а непосредственно к строительству моста приступили в октябре того же года.

Приветствовали строителей и автомобилисты, проезжающие по новому мосту.

После открытия движения мостовикам предстоит еще разобрать старый временный объездной мост, благоустроить прилегающую территорию, вывезти строительную технику и оборудование.

«Следующим объектом станет сооружение мостового перехода через реку Тихая в Анучинском районе, сейчас там завершается подготовка. В ближайшие дни строители приступят к работе», — отметил главный инженер компании.

Ежегодно в Приморье будут наращиваться темпы строительства мостов — в следующем году в регионе будет построено около 14 новых дорожных сооружений.

 © primorsky.ru

 © primorsky.ru
Источник: https://www.primorsky.ru/authoritie...ts/roads/news.php?ELEMENT_ID=224941

Приморский край, новый мост
  • Нет аватара kerosene
    31.07.2015:38:31

    Подтверждаю. 2 часа назад проехал по нему!

    #1204629
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