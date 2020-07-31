Партия специальных бульдозеров ЧТЗ доставлена в Воронежскую область

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Пять бульдозеров Б10М.6100Е Челябинского тракторного завода будут работать на площадке твердых бытовых отходов в Воронежской области. И в этом им поможет специальное навесное оборудование — полусферический отвал с решеткой. Эта оригинальная заводская разработка уже хорошо зарекомендовала себя в деле: отвал с решеткой выпускается на заводе уже не первый год. Конструкция с решеткой существенно увеличивает объем перемещаемого мусора, что позволяет справиться с работой быстрее.

В комплекте оборудования присутствует и традиционное для данной модели жесткое прицепное устройство. А специально по требованию заказчика, все окна кабины машины будут иметь металлические решетки, что надежно защитит оператора в случае непредвиденных ситуаций.

В результате аукциона, в котором приняли участие отечественные производители дорожно-строительной техники, заказчик остановил свой выбор на предложении дилера ЧТЗ — ООО «Технореммаш». Технические характеристики машины, ее стоимость, условия гарантийного обслуживания полностью устроили покупателя.

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— На выбор заказчика повлияло также наличие надежной, проверенной временем механической трансмиссии, которая проста в обслуживании и неприхотлива в ремонте. Покупатель был заинтересован и в быстром выполнении заказа. Исходя из этого, предпочтение было отдано ЧТЗ, — отмечает заместитель генерального директора по дорожно-строительной технике ЧТЗ Леонид Вершинский.