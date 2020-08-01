Тверской станкостроительный завод запускает новые цеха

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На «Тверском станкостроительном заводе» («СтанкоМашКомплекс») введён в эксплуатацию новый сборочный цех главного производственного корпуса.

7 июля из него был отгружен первый станок — ФС50МФЗ.

Уже год завод ведёт масштабную реконструкцию производственных площадей.

В модернизированных цехах будет организован полный цикл производства всей линейки станков, включая 5-ти осевые обрабатывающие центры, крупногабаритные токарные станки и станки портального типа.

Значительные производственные площади, отвечающие современным требованиям, позволяют оптимизировать производственный цикл и логистику процессов для сокращения времени производства станков.

Одновременно с подготовкой сборочных цехов продолжается реконструкция пятиэтажного здания инженерного центра, выполняются работы по обустройству центра профессионального обучения с учебным цехом.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0hEiJ5afKwQ

В 2020 году завод не снижает темпов производства. За первое полугодие отгружено заказчикам 125 станков различных модификаций. На первое июля 2020 года в номенклатуре производимой продукции «Тверского станкостроительного завода» числится 17 различных моделей металлообрабатывающих станков. Завод планирует расширить модельный ряд во втором полугодии на 2 новые единицы оборудования.

Осенью планируется открытие новых производственных объектов предприятия.

Акционерное общество «СтанкоМашКомплекс» («Тверской станкостроительный завод») производит металлорежущее оборудование с ЧПУ с 1999 года.

За 20 лет работы завод выпустил более 4000 станков токарной и фрезерной группы, которые были запущены в 45 регионах России и странах ближнего зарубежья. На заводе работает более 100 специалистов.