В Белгородскую область прибыл новый медицинский вертолет «Ансат»

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Медицинский вертолет типа «Ансат» будет осуществлять плановую и экстренную эвакуацию пациентов из отдаленных районов области в специализированные медицинские организации Белгорода и Старого Оскола. Машина поступила в регион в феврале этого года.

Контракт на выполнение авиационных работ в регионе в 2020 году заключен между станцией скорой медицинской помощи Белгородской области и компанией «Русские Вертолетные Системы».

«Ансат» оснащен специализированным медицинским модулем, предназначенным в качестве средства обеспечения медицинской эвакуации одного пострадавшего в состоянии крайне тяжелой и тяжелой степеней тяжести. Медицинский модуль вертолета позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья пациента, поддерживать жизненно важные функции организма и проводить интенсивную терапию в объеме специализированной врачебной помощи.

«Вертолет может высаживаться рядом с местом дорожно-транспортного происшествия. И что очень важно для экстренной медицины — он развивает большую скорость — до 275 км в час. Благодаря этому время на экстренную эвакуацию пациента сокращается в 3-4 раза», — отметил Юрий Харченко.

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В составе экипажа вертолета два пилота авиакомпании АО «Русские Вертолетные Системы» — Андрей Головинов и Юрий Харченко. Вертолёты модели «Ансат» производят в России на Казанском вертолетном заводе.

«Данный вертолет уникален в воем роде. В переводе с татарского „Ансат“ означает „простой, легкий“. Он отличается не только легким весом и небольшим размером, но и способностью выполнять посадки на ограниченной площадке в любом населенном пункте, как в поселке, так и в городской черте», — рассказал пилот авиакомпании АО «Русские Вертолетные Системы» Юрий Харченко.

Служба авиамедицинской эвакуации в регионе начала работать с 14 октября 2019 года. С помощью вертолета «Ми-8» Авиакомпании «СКОЛ» в прошлом году было доставлено 45 пациентов.

Заведующая организационно-методическим отделом станции скорой медицинской помощи области Лариса Шарикова рассказала, что по санавиации в 2020 году планируется доставить не менее 98 пациентов. Заключен контракт на 357 летных часов. До конца 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств федерального бюджета санитарная авиация в области совершит более 350 вылетов.