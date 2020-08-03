Начался перевод танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» в Севастополь

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1 августа 2020 года танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России отправился из нижегородского судостроительного завода «Волга» в Севастополь.

Характеристики судна:

Длина — 75 м.

Ширина — 15,4 м.

Водоизмещение — 3500 т.

Дальность плавания — 1500 миль.

Автономность — 30 суток.

Мореходность — до 9 баллов.

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Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.

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