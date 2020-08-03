«НоваВинд» приступила к строительству «Марченковской» ВЭС в Ростовской области
АО «НоваВинд» приступило к строительству «Марченковской ВЭС» в Ростовской области. Общая мощность будущей ветроэлектростанции составит 120 МВт. На площадке будет установлено 48 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая, их плановая среднегодовая выработка составит 402 ГВт*ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.
На сегодняшний день на площадке уже работает более 40 единиц строительной техники, а также более 100 рабочих и инженерно-технических специалистов. Завершены работы по статическим испытаниям несущей способности грунтов буронабивными сваями. Начат завоз материалов для работ по обустройству фундаментов. Установлено два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 170 кубометров в час. Ведутся работы по разработке котлованов и армированию будущих фундаментов ВЭУ.
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03.08.2018:52:51