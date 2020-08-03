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Энергетика и ТЭК

«НоваВинд» приступила к строительству «Марченковской» ВЭС в Ростовской области

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АО «НоваВинд» приступило к строительству «Марченковской ВЭС» в Ростовской области. Общая мощность будущей ветроэлектростанции составит 120 МВт. На площадке будет установлено 48 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая, их плановая среднегодовая выработка составит 402 ГВт*ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей.

На сегодняшний день на площадке уже работает более 40 единиц строительной техники, а также более 100 рабочих и инженерно-технических специалистов. Завершены работы по статическим испытаниям несущей способности грунтов буронабивными сваями. Начат завоз материалов для работ по обустройству фундаментов. Установлено два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 170 кубометров в час. Ведутся работы по разработке котлованов и армированию будущих фундаментов ВЭУ.

 © bloknot-volgodonsk.ru
Источник: https://rosatom.ru/journalist/arkhi...archenkovskoy-ves-rostovskaya-obl-/

Ростовская область, Росатом, НоваВинд, альтернативная энергетика
  • Seriomilander Seriomilander
    03.08.2018:52:51

    АО «НоваВинд" - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.

    Проекты компании:

    ВЭС «Адыгейская — 1» — 150 МВт (Самая крупная в России, первый завершенный)

    ВЭС «Кармалиновская» — 60 МВт (Второй, в постройке)

    ВЭС «Кочубеевская» — 210 МВт (Третий, ввод в 2020 году)

    ВЭС «Марченковская» — 120 МВт (Четвертый, в постройке)

    Итого: 540 МВт из 1 ГВт.

    P.S. В ближайшем будущем можно ожидать реализацию проектов общей мощностью не менее 460 МВт!

    Отредактировано: Seriomilander~18:53 03.08.20
    #1204891
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