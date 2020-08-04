Т Плюс ввела в эксплуатацию новый энергетический котел на Дзержинской ТЭЦ
ПАО «Т Плюс» ввело в промышленную эксплуатацию новый энергетический котел Дзержинской ТЭЦ производительностью 75 т/час. Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 270 млн рублей. Строительство объекта началось в третьем квартале 2019 года. Новый котлоагегат будет вырабатывать пар для производственных мощностей АО «Сибур-Нефтехим» по долгосрочному договору теплоснабжения. Производиться будет именно тот объем пара и именно с теми параметрами, которые требуются ключевому клиенту.
«Благодаря этому Дзержинская ТЭЦ сможет работать эффективнее и экономичнее. А это повысит надежность теплоснабжения города», — отметил на церемонии пуска нового котла директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.
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