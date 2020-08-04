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Транспорт и логистика

«КАМАЗ» поставил 250 зерновозов в адрес ООО «ИТЕКО Россия»

 © kamaz.ru

В период с мая по июль «КАМАЗ» поставил 250 автомобилей в адрес крупного корпоративного клиента — ООО «ИТЕКО Россия». В числе реализованной автотехники — популярная на рынке модель КАМАЗ-5490 NEO и зерновозы на шасси КАМАЗ-65115.

Поставленные автомобили КАМАЗ-5490 NEO в количестве 200 единиц распределены среди автотранспортных предприятий крупнейшей российской транспортной корпорации. Зерновозы на шасси КАМАЗ-65115 в количестве 50 единиц будут направлены в АТП «Краснодар» и АТП «Воронеж», их планируется задействовать для перевозки сельхозпродукции (семена подсолнечника, зерно, свёкла и др.) с полей на склады, элеваторы и заводы во время кампании по уборке урожая.

КАМАЗ-5490 NEO — одна из наиболее популярных автомобилей новейшей линейки компании с улучшенными техническими характеристиками.

Это современные российские магистральные тягачи, оснащённые экономичным двигателем класса «Евро-5» мощностью 401л.с., комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске и спальным местом. Также в числе особенностей автомобиля — автоматическая коробка передач, электропневматический привод тормозной системы (EBS), система курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочная система (ASR), оптимизированное распределение нагрузок на оси и контроль нагрузки на ведущий мост. Запас топлива увеличен до 760 литров.

Бортовой зерновоз на шасси КАМАЗ 65115-42 предназначен для перевозки зерна и оснащён платформой объёмом 24 куб.м. Бортовая платформа состоит из нижнего ряда боковых бортов на верхней навеске, открывающихся снизу, и верхнего ряда жёстко закреплённых боковых бортов. Верхний задний борт откидывается вниз под зерномёт, нижний задний борт на верхней навеске открывается снизу.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/250_avtomobiley_kamaz_dlya_iteko/

КАМАЗ, ИТЕКО
  • user78 user78
    04.08.2018:48:49

    +!    

    Причем это далеко не первая крупная поставка КАМАЗов этой компании.

    2014:

    Партия из 50 шт. тягачей КАМАЗ-5490 передана компании «ИТЕКО».

    http://itecorp....-kompanii-iteko

    2015:

    Вторая партия из 50 шт. тягачей КАМАЗ-5490 и полуприцепов НЕФАЗ-93341-0 передана компании «ИТЕКО».

    http://itecorp....-nefaz-93341-08

    2016:

    Компании «ИТЕКО» и «КАМАЗ» подписали соглашение о поставке ещё 100 шт. седельных тягачей КАМАЗ-5490.

    Это уже третья по счёту сделка между компаниями. В 2014 и 2015 году в рамках проведенного тендера на 300 единиц техники «ИТЕКО» приобретала тестовые партии по 50 тягачей КАМАЗ-5490.

    http://itecorp....-edinic-tehniki

    2017 (май):

    Партия из 200 шт. тягачей КАМАЗ-5490 передана компании «ИТЕКО».

    http://itecorp....novymi-kamazami

    2017 (ноябрь):

    Партия из 200 шт. новых тягачей КАМАЗ-5490 NEO передана компании «ИТЕКО».

    http://itecorp....-kompanii-iteko

    2018 (май):

    В 2018 году компания «ИТЕКО» приобрела очередную партию машин — 400 шт. КАМАЗ-5490 NEO.

    Один из тягачей, прибывших на днях с завода в Набережных Челнах, стал тысячным КАМАЗом в автопарке ИТЕКО.

    http://itecorp....hili-1000-kamaz

    2018 (октябрь):

    Дополнительная партия из 200 шт. тягачей КАМАЗ-5490 NEO передана компании «ИТЕКО».

    http://itecorp....a-3-mlrd-rublej

    2019 (апрель):

    Партия из 500 шт. тягачей КАМАЗ-5490 NEO передана компании «ИТЕКО».

    По оценкам экономистов, приобретение очередной партии КАМАЗов следует расценивать именно как инвестиции в Нижегородскую область. Прежде всего, это принесет в год более 500 млн рублей в бюджеты всех уровней налоговыми отчислениями и сборами, а также позволит открыть дополнительные 600 рабочих мест. Таким образом, компания демонстрирует социальную ориентированность. После поставки очередной партии техники количество КАМАЗ-5490 увеличилось до 1700 единиц.

     © s8.hostingkartinok.com

    http://itecorp....rodskoj-oblasti

    2019 (сентябрь):

    Партия из 250 шт. сцепок на базе КАМАЗ-65115 для перевозки сельхозпродукции передана компании «ИТЕКО».

    В год своего 15-летия ИТЕКО увеличило парк до 2000 транспортных средств

    Транспортная компания «ИТЕКО», входящая в пятерку крупнейших в стране, продолжает поэтапно наращивать собственный автопарк. На текущий год намечалось увеличение парка собственных транспортных средств с 1200 до 2000. В сентябре 2019 года задача была успешно выполнена по всем направлениям, включая расширение штата: общее количество работников превысило 3500 человек, а количество офисов достигло 73.

    Нужно отметить, что с 2014 года руководство ИТЕКО делало ставку на отечественные автомобили — в течение 5 лет парк компании пополнялся партиями тягачей КАМАЗ-5490 производства завода в Набережных Челнах. С целью расширения специализации в этом году также была приобретена партия сцепок на базе КАМАЗ-65115 для перевозки сельхозпродукции.

    Одновременно с поставкой тягачей, компания получила 290 единиц прицепной техники, в т. ч. 4-осные полуприцепы «ТОНАР» (16,5 м).

    http://itecorp....portnyh-sredstv

    2019 (декабрь)

    Состоялась передача первых 8 автомобилей КАМАЗ-54901 нового семейства К5 в тестовую эксплуатацию в компании «ИТЕКО».

     © itecorp.ru

    http://itecorp....u-ekspluataciju

    2020:

    Автопарк ИТЕКО пополнили 250 КАМАЗов, включая «зерновозы"

    С мая по июль в автопарк ИТЕКО поступили 200 тягачей КАМАЗ-5490 NEO и 50 автомобилей для перевозки сельхозпродукции КАМАЗ-65115.

    http://itecorp....chaja-zernovozy

    Итого, с 2014 по 2020 российская транспортная компания «ИТЕКО» закупила более 2250 новых КАМАЗов!    

     © s8.hostingkartinok.com

    Это, кстати, хороший пример крупной частной компании в России, которая осознанно выбирает современную отечественную технику и добивается успеха.

    Отредактировано: user78~18:53 04.08.20
    #1204998
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