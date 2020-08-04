«КАМАЗ» поставил 250 зерновозов в адрес ООО «ИТЕКО Россия»

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В период с мая по июль «КАМАЗ» поставил 250 автомобилей в адрес крупного корпоративного клиента — ООО «ИТЕКО Россия». В числе реализованной автотехники — популярная на рынке модель КАМАЗ-5490 NEO и зерновозы на шасси КАМАЗ-65115.

Поставленные автомобили КАМАЗ-5490 NEO в количестве 200 единиц распределены среди автотранспортных предприятий крупнейшей российской транспортной корпорации. Зерновозы на шасси КАМАЗ-65115 в количестве 50 единиц будут направлены в АТП «Краснодар» и АТП «Воронеж», их планируется задействовать для перевозки сельхозпродукции (семена подсолнечника, зерно, свёкла и др.) с полей на склады, элеваторы и заводы во время кампании по уборке урожая.

КАМАЗ-5490 NEO — одна из наиболее популярных автомобилей новейшей линейки компании с улучшенными техническими характеристиками.

Это современные российские магистральные тягачи, оснащённые экономичным двигателем класса «Евро-5» мощностью 401л.с., комфортабельной кабиной на четырёхточечной подвеске и спальным местом. Также в числе особенностей автомобиля — автоматическая коробка передач, электропневматический привод тормозной системы (EBS), система курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочная система (ASR), оптимизированное распределение нагрузок на оси и контроль нагрузки на ведущий мост. Запас топлива увеличен до 760 литров.

Бортовой зерновоз на шасси КАМАЗ 65115-42 предназначен для перевозки зерна и оснащён платформой объёмом 24 куб.м. Бортовая платформа состоит из нижнего ряда боковых бортов на верхней навеске, открывающихся снизу, и верхнего ряда жёстко закреплённых боковых бортов. Верхний задний борт откидывается вниз под зерномёт, нижний задний борт на верхней навеске открывается снизу.