Тульский центр медицины катастроф и районные больницы получили более 40 спецавтомобилей

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41 автомобиль передан медработникам амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов районных больниц и Центру медицины катастроф Тульской области.

Для районных больниц по нацпроекту «Здравоохранение» на областные средства закуплены 17 машин повышенной проходимости. Центр медицины катастроф получил 24 реанимобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием.

В 2020 году также планируется закупка реанимобилей на средства областного бюджета.

17 автомобилей LADA приобретены для медработников больниц Белевского, Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Одоевского, Плавского, Узловского, Ясногорского районов и городских округов Алексин и Ефремов. Их получат врачи и фельдшеры, обслуживающие до 10 деревень и до 3 тысяч жителей. Расстояние от некоторых фельдшерско-акушерских пунктов до районной больницы составляет 45 км.

С 2016 по 2019 годы на бюджетные средства приобретено 78 автомобилей. Кроме того, в 2019 году еще 20 таких автомобилей Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал в 10 районов области.

Центр медицины катастроф получил 24 реанимобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. На линию автомобили выйдут в течение недели. Машины будут направлены на подстанции в Туле и в 10 районных центров: Новомосковск, Узловую, Алексин, Ефремов, Богородицк, Щекино, Суворов, Кимовск, Донской и Киреевск.Благодаря закупке новых машин возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет. До этого самыми старыми были машины, выпущенные в 2012 году.