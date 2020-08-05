БМК ввел в строй новое уникальное испытательное оборудование отечественного производства

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Белорецкий металлургический комбинат (Башкирия, входит в Группу «Мечел») запустил в работу новую разрывную машину для испытания канатов. Это позволит БМК повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Стоимость оборудования — порядка 27 млн рублей.

Испытательная гидравлическая машина изготовлена компанией «Метротест» из г. Нефтекамск по специальному техническому заданию БМК. Аналогов такого оборудования в России нет.

Машина позволяет проверять прочность канатов на разрыв в целом диаметром от 17 до 70 мм с разрывным усилием до 400 тонн. Это одно из важных показателей качества продукции, особенно для канатов особого назначения: талевых, шахтных, грузолюдских.

Оборудование оснащено электронными системами управления и контроля процесса испытания, а также защитой от изменения данных. Все результаты автоматически сохраняются и для наглядности могут переводиться в графические диаграммы.

«Проведение таких испытаний дает нам дополнительное конкурентное преимущество не только на отечественном, но и на зарубежном метизных рынках. Поскольку позволяет нам выполнять требования иностранных потребителей в плане проверки канатов на разрыв в целом», — отметил генеральный директор АО «БМК» Сергей Фёдоров.

Перед запуском машина прошла поверку специалистами-метрологами ФГУП «ВНИИМ"(г. Екатеринбург).

Оборудование изготовлено компанией «Метротест» (г. Нефтекамск), которая специализируется на производстве и поставках современного инновационного испытательного оборудования и высокоточных измерительных приборов для проведения механических испытаний.