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Производство

Ростех приступил к производству первой серийной партии пистолетов «Удав»

 © rostec.ru

Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству самозарядного 9-мм пистолета «Удав». В конструкции «Удава» использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с «одноклассниками»: CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

В числе запатентованных технологий — конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять, полностью ли заряжен магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полета пули, что значительно снижает уровень звука выстрела и беспламенность при использовании прибора бесшумной стрельбы.

«Работа над комплексом „Удав“, стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием. Получен заказ на первую серийную партию. Уверен, отточенные характеристики и эргономику этого пистолета оценят по достоинству не только российская армия, но и другие силовые ведомства, а также любители практической стрельбы как в России, так и за рубежом», — сказал генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

9-мм самозарядный пистолет СП имеет эффективную дальность стрельбы до 100 м, а также способен пробивать средства индивидуальной защиты второго класса на дистанции до 75 м. Сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 °C до плюс 50 °C. Масса «Удава» с магазином (без патронов) — всего 780 г, его длина — 206 мм, высота — 145 мм. Вместимость магазина — 18 патронов 9×21 мм. Гарантийная наработка пистолета — 10 тыс. выстрелов.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-pris...oy-seriynoy-partii-pistoletov-udav/

ЦНИИточмаш, «Удав»
  • Katamaran Katamaran
    05.08.2013:45:13

    это у него такие щели в середине?   

    #1205041
    • Денис М Денис М
      05.08.2015:56:17

      Это специальные тактические щели)) Вообще без шуток они не просто так.

      #1205055
  • Денис М Денис М
    05.08.2016:04:00

    Как изящно и красиво выглядит ГШ-18 и как этот не очень, как будто кувалдой выдолбали, конечно насчет характеристик я молчу.

    #1205059
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