ДСТ-УРАЛ представил новую кабину бульдозеров второго поколения
В 2020 году завод ДСТ-УРАЛ, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», полностью перешел на выпуск техники второго поколения. Одним из самых заметных нововведений стала кабина, превосходящая по параметрам эргономики и безопасности не только предыдущую версию, но и требования ГОСТ.
Новая кабина получила встроенный ROPS FOPS, что сразу дает ей великолепную обзорность и безопасность. И это не просто не слова: на испытаниях в лаборатории стенд выдал 90 тонн на сжатие и боковое смещение стоек — конструкцию увело лишь на 45 мм, после чего насос стенда сломался, не выдержав давления.
Уровень шума на рабочем месте составляет всего 74 дБ: примерно такой шум слышит водитель легкового автомобиля С класса на скорости 100 км/час. Для сравнения — старая кабина пропускала внутрь 80 дБ, то есть шумовое давление снизилось в 6 раз, а субъективное восприятие в 2 раза. Одновременно удалось заметно снизить уровень вибрации; опционально на машину можно установить гидроопоры.
Вообще стоит отметить, что большинство элементов, добавляющих комфорта в кабине, на технике второго поколения идут сразу в базе. Так, изначально устанавливаются стеклопакет и стеклопакетная форточка, благодаря которым легко удерживать нужный микроклимат в кабине в мороз или жару.
Также в базе установлены мощный кондиционер с не менее мощным отопителем, способные формировать и поддерживать комфортную температуру в любых погодных условиях. И это тоже не просто слова: оборудование прошло проверку в климатической камере при температуре +50 и -40 °С. Через 13 дефлекторов воздушный поток попадает на все стекла и зоны кабины. В ближайших планах завода ДСТ-УРАЛ — внедрять автоматический климат-контроль. От неблагоприятных внешних условий защищает клапан рециркуляции со своим фильтром, салонный фильтр, клапан избыточного давления, который не дает пыли попадать внутрь кабины. Практически все внутренние поверхности закрыты приятным качественным пластиком.
На втором поколении техники ДСТ-УРАЛ место оператора стало не только комфортнее, но и умнее: для кабины разработан собственный экран диагональю 7 дюймов, с сенсорным управлением (тачскрин), софтом и визуализацией. На дисплее отображаются все необходимые приборы, показания датчиков, наработка, сервисная информация. Можно настраивать различные элементы управления: плавность джойстиков, педали, громкость сигналов, яркость, количество взмахов стеклоочистителя, экорежим работы машины и пр.
Дальше — больше: внедрены джойстики и инч-педаль собственного производства. Техника ДСТ-УРАЛ полностью перешла на горизонтальные рукоятки джойстиков, как у ведущих мировых производителей. Соответственно, рука оператора значительно удобнее располагается теперь на рукоятке. Подлокотники регулируются в трех направлениях, и оператору легко подобрать комфортное положение для работы — это особенно ценно при длительной нагрузке.
Само кресло в кабине тоже изменилось. Совместно с подрядчиком создано новое кресло из износостойких материалов в брендовой расцветке с надписью «ДСТ-УРАЛ». Высокая удобная спинка, 3-точечный ремень, множество настроек под параметры оператора (наклон, вылет сиденья, настройка по длине, по весу, поясничный упор) — все это позволяет оператору чувствовать себя свободно и полностью сосредоточиться на управлении машиной. В базе есть также подогрев сиденья и датчик присутствия оператора.
Особая тема — крепление кабины к бульдозеру. Во-первых, она откидывается на 45 градусов гидравлическим цилиндром с помощью гидронасоса, давая полный доступ к трансмиссии, и это безусловный плюс. Во-вторых, кабина соединяется с остальным бульдозером только проводами управления. Нет гидрорукавов, нет рычагов — все команды только цифровые. Из аналоговых остались лишь рукава отопителя и рукава кондиционера, которые отстегиваются быстросъемами. Это позволяет мгновенно отцепить кабину от основного бульдозера — очень удобно для перевозки при ограничении габаритов по высоте. При этом сохраняется возможность дистанционного управления бульдозером с пульта или со смартфона через мобильное приложение.
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