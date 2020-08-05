ДСТ-УРАЛ представил новую кабину бульдозеров второго поколения

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В 2020 году завод ДСТ-УРАЛ, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», полностью перешел на выпуск техники второго поколения. Одним из самых заметных нововведений стала кабина, превосходящая по параметрам эргономики и безопасности не только предыдущую версию, но и требования ГОСТ.

Новая кабина получила встроенный ROPS FOPS, что сразу дает ей великолепную обзорность и безопасность. И это не просто не слова: на испытаниях в лаборатории стенд выдал 90 тонн на сжатие и боковое смещение стоек — конструкцию увело лишь на 45 мм, после чего насос стенда сломался, не выдержав давления.

Уровень шума на рабочем месте составляет всего 74 дБ: примерно такой шум слышит водитель легкового автомобиля С класса на скорости 100 км/час. Для сравнения — старая кабина пропускала внутрь 80 дБ, то есть шумовое давление снизилось в 6 раз, а субъективное восприятие в 2 раза. Одновременно удалось заметно снизить уровень вибрации; опционально на машину можно установить гидроопоры.

© tm10.ru

© tm10.ru

© tm10.ru

Вообще стоит отметить, что большинство элементов, добавляющих комфорта в кабине, на технике второго поколения идут сразу в базе. Так, изначально устанавливаются стеклопакет и стеклопакетная форточка, благодаря которым легко удерживать нужный микроклимат в кабине в мороз или жару.

Также в базе установлены мощный кондиционер с не менее мощным отопителем, способные формировать и поддерживать комфортную температуру в любых погодных условиях. И это тоже не просто слова: оборудование прошло проверку в климатической камере при температуре +50 и -40 °С. Через 13 дефлекторов воздушный поток попадает на все стекла и зоны кабины. В ближайших планах завода ДСТ-УРАЛ — внедрять автоматический климат-контроль. От неблагоприятных внешних условий защищает клапан рециркуляции со своим фильтром, салонный фильтр, клапан избыточного давления, который не дает пыли попадать внутрь кабины. Практически все внутренние поверхности закрыты приятным качественным пластиком.

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На втором поколении техники ДСТ-УРАЛ место оператора стало не только комфортнее, но и умнее: для кабины разработан собственный экран диагональю 7 дюймов, с сенсорным управлением (тачскрин), софтом и визуализацией. На дисплее отображаются все необходимые приборы, показания датчиков, наработка, сервисная информация. Можно настраивать различные элементы управления: плавность джойстиков, педали, громкость сигналов, яркость, количество взмахов стеклоочистителя, экорежим работы машины и пр.

Дальше — больше: внедрены джойстики и инч-педаль собственного производства. Техника ДСТ-УРАЛ полностью перешла на горизонтальные рукоятки джойстиков, как у ведущих мировых производителей. Соответственно, рука оператора значительно удобнее располагается теперь на рукоятке. Подлокотники регулируются в трех направлениях, и оператору легко подобрать комфортное положение для работы — это особенно ценно при длительной нагрузке.

© tm10.ru

Само кресло в кабине тоже изменилось. Совместно с подрядчиком создано новое кресло из износостойких материалов в брендовой расцветке с надписью «ДСТ-УРАЛ». Высокая удобная спинка, 3-точечный ремень, множество настроек под параметры оператора (наклон, вылет сиденья, настройка по длине, по весу, поясничный упор) — все это позволяет оператору чувствовать себя свободно и полностью сосредоточиться на управлении машиной. В базе есть также подогрев сиденья и датчик присутствия оператора.

Особая тема — крепление кабины к бульдозеру. Во-первых, она откидывается на 45 градусов гидравлическим цилиндром с помощью гидронасоса, давая полный доступ к трансмиссии, и это безусловный плюс. Во-вторых, кабина соединяется с остальным бульдозером только проводами управления. Нет гидрорукавов, нет рычагов — все команды только цифровые. Из аналоговых остались лишь рукава отопителя и рукава кондиционера, которые отстегиваются быстросъемами. Это позволяет мгновенно отцепить кабину от основного бульдозера — очень удобно для перевозки при ограничении габаритов по высоте. При этом сохраняется возможность дистанционного управления бульдозером с пульта или со смартфона через мобильное приложение.

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