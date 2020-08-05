РВСН за шесть месяцев получили десять баллистических ракет

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Ракетные войска стратегического назначения (РСВН) России получили в первом полугодии 10 баллистических ракет, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В первом полугодии принято 10 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования», — сказал Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

По его словам, РВСН получили 12 составных частей подвижных и стационарных ракетных комплексов.

Заместитель командира 28-й ракетной дивизии в Козельске Александр Хижняк сообщил на мероприятии, что две ракеты комплекса «Ярс» в сентябре загрузят в шахтные пусковые установки. После этого 168 полк дивизии заступит на боевое дежурство в полном составе с десятью шахтными пусковыми установками.

В прошлом ноябре командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения за последние годы получили более 150 комплексов «Ярс» в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, «Ярс» уже стал основой группировки РВСН.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов „Ярс“, „Сармат“, „Авангард“ с плановыми сроками завершения 2019 — 2021 годы», — цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.