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Дорожное строительство

В Москве открыта транспортная развязка у метро «Саларьево»

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В Москве открыта транспортная развязка на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево».

Реконструкция развязки была начата в ноябре 2018 года. Ранее в ее составе поэтапно были открыты несколько путепроводов, съездов, проездов, надземный пешеходный переход через Киевское шоссе около ТЦ «Саларис» и выполнено переустройство 92 километров инженерных коммуникаций. На прилегающей территории устроено 6,6 гектара газонов и 300 квадратных метров цветников, высажено около 300 деревьев и более четырех тысяч кустарников. В ближайшие полгода предстоит завершить оставшиеся работы, построив ряд новых участков.

Реконструкция данной развязки позволит улучшить доступность ТПУ «Саларьево», увеличить пропускную способность улиц Родниковая и Авиаторов, а также Киевского шоссе за счет перераспределения транспортных потоков, обеспечить подъезд транспорта к станции «Новопеределкино» Киевского направления МЖД.
Источник: https://realty.ria.ru/20200805/1575...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Москва, дороги
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