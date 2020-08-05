В Москве открыта транспортная развязка у метро «Саларьево»
В Москве открыта транспортная развязка на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево».
Реконструкция развязки была начата в ноябре 2018 года. Ранее в ее составе поэтапно были открыты несколько путепроводов, съездов, проездов, надземный пешеходный переход через Киевское шоссе около ТЦ «Саларис» и выполнено переустройство 92 километров инженерных коммуникаций. На прилегающей территории устроено 6,6 гектара газонов и 300 квадратных метров цветников, высажено около 300 деревьев и более четырех тысяч кустарников. В ближайшие полгода предстоит завершить оставшиеся работы, построив ряд новых участков.
Реконструкция данной развязки позволит улучшить доступность ТПУ «Саларьево», увеличить пропускную способность улиц Родниковая и Авиаторов, а также Киевского шоссе за счет перераспределения транспортных потоков, обеспечить подъезд транспорта к станции «Новопеределкино» Киевского направления МЖД.
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