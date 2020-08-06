На Невском ССЗ спущено на воду грузопассажирское судно проекта PV22 «Павел Леонов»

6 августа 2020 года на Невском Судостроительно-Судоремонтном заводе (Ленинградская область) спущено на воду второе грузопассажирское судно проекта PV22 «Павел Леонов» с арктической категорией ARC4 для сообщения Сахалина и Курил.

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Заказчик — АО «Сахалинлизингфлот». Проектант — «МИБ-Дизайн-СПБ».

Судно предназначено для перевозки 146 пассажиров, генеральных грузов, контейнеров (в т.ч. рефрижераторных) и автомобилей между островом Сахалин и Курильскими островами и оборудовано грузовым краном с возможностью выполнять грузовые операции на не оборудованном берегу.

Основные характеристики:

Длина наибольшая, м 75.00

Длина расчетная, м 69.72

Ширина габаритная, м 16.00

Ширина расчетная, м 15.50

Высота борта, м 6.70

Грузопассажирские суда послужат для перевозок между Курильскими островами и островом Сахалин. Новые суда проекта PV22 предназначены для: перевозки 146 пассажиров; перевозки генеральных грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке — объем трюма заметно вырос — до 895 куб. м (против 208-215 куб. м. на существующих судах); перевозки 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных); перевозки 6 легковых автомобилей. Для самостоятельной выгрузки суда оснащены краном грузоподъемностью 30,5 тонн (против 2,5-3,5 тонн на существующих судах).

Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость, так как он был выполнен на базе арктического спасателя проекта MPSV07, улучшенные маневренные качества по сравнению с существующими судами. Обеспечено резервирование движения за счет двух главных двигателей, каждый из которых работает на свой винт. Особо обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

Общее расположение:

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