«Вяземский завод синтетических продуктов» завершил модернизацию

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АО «Вяземский завод синтетических продуктов», расположенный в Смоленской области реконструировал производство стеариновых эфиров.

Предприятие вложило в техническое перевооружение 250 млн рублей, что позволит значительно расширить ассортимент олеиновых эфиров, эфиры стеариновой кислоты, эмульсионных восков, сообщает портал Смоленской области.

По словам генерального директора «Вяземского завода синтетических продуктов» Евгения Гончаренко в июле текущего года на предприятии завершился финальный этап пусконаладочных работ «новой, полностью автоматизированной технологической линии производительностю превышающей 3,5 тыс. тонн готовой продукции в год по производству широкого ряда эфиров жирных кислот растительного происхождения».

В перспективных планах предприятия возможность реализации проекта по запуску производства жирных кислот растительного происхождения. Это позволит локализовать производство, связанное с глубокой переработкой растительных масел для нужд технического применения на территории Смоленской области.

«Вяземский завод синтетических продуктов специализируется на производстве олеохимической продукции, в частности, различных добавок (стабилизаторов, эмульгаторов, пластификаторов, лубрикантов и антистатиков) для косметической, фармацевтической и переработки пластмасс. В 2018 году ВЗСП был признан победителем Национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства».

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© admin-smolensk.ru