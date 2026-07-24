На границе Республики Хакасия и Кемеровской области-Кузбасса открыто крупное золоторудное месторождение Фёдоровско-Кедровское, которое было изучено специалистами Росгео.

Общие запасы рудного золота нового месторождения составили 28 т. Согласно протоколу государственной комиссии Федерального агентства по недропользованию, по результатам экспертизы ФБУ «ГКЗ»:

— на госбаланс поставлены запасы 21,7 тонн золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 г/т— забалансовые запасы (за контуром карьера) оценены в 6,3 т.

«На флангах месторождения и четырех участках рудного поля также выявлены значимые ресурсы рудного золота, которые позволят дополнительно нарастить запасы месторождения и улучшить экономику проекта», — добавил главный геолог Росгео.

«Геологоразведочные работы были завершены в кратчайшие сроки — всего за 3 года: начало осенью 2022 года, а в октябре 2025 года запасы уже были поставлены на госбаланс.

Комплекс поисково-оценочных работ проводился по заказу ООО «Федоровское» — партнерской компании «Росгео». Общее руководство проектом было за ООО «РГ Консалтинг», которое обеспечивало геолого-методическое сопровождение всего комплекса работ, супервайзинг, оперативную обработку информации, геологическое моделирование и оптимизацию ГРР в режиме реального времени, а на финальном этапе занималось разработкой и защитой ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом запасов.

Буровые и горнопроходческие работы с геологическим сопровождением выполнило АО «Центральное ПГО». Пробурено 272 скважины глубиной от 50 до 429 м. Общий объем бурения составил 53,7 тыс. п.м.

Специалисты АО «Сибирское ПГО» проводили геохимическую съемку, геофизические площадные работы, ГИС и лабораторно-аналитические работы.

Технологические исследования проб провело ОП «Геотехнологический центр» Росгео. Часть горнопроходческих и лабораторно-аналитических работ — местный подрядчик — АО «МГРЭ» из Минусинска.

Как сообщил генеральный директор ООО «РГ Консалтинг» Андрей Некрасов:

— Открытое месторождение находится в достаточно благоприятных географо-экономических условиях, его руды легко обогатимы, что вкупе с возможностью расширения минерально-сырьевой базы за счет флангов месторождения, предопределяет его экономический потенциал.

— При выполнении геологоразведочных работ, помимо трех участков — Федоровского, Кедровского и Пахомовского, на которых были проведены оценочные работы и подсчитаны запасы, в пределах еще четырех участков лицензионной площади были завершены только поисковые работы, по результатам которых локализованы прогнозные ресурсы с высокими содержаниями золота в рудных телах большой мощности.

— В настоящее время завершается разработка проектной документации на проведение оценочных работ в пределах опоискованных в период 2022-2025 гг. участков, начать их оценку планируется уже в текущем году.