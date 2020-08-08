Модернизация здравоохранения. Обзор

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Завершена первая очередь новой инфекционной больницы

Новая инфекционная больница в Волжском на 120 мест будет принимать жителей всего Заволжья. Пока завершена первая очередь строительства, поставлена задача ввести вторую в ноябре. Напомним, объект дополнил трехлетнюю программу развития Волжского, стартовавшую в год 65-летия города.

Лечебный корпус пока рассчитан на 30 взрослых и 30 детских боксированных коек.

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В ходе возведения объекта было принято решение вдвое, до 120 коек, увеличить количество мест: Строительство такого комплекса в Волжском — закономерное решение властей, чтобы обезопасить жителей всего Заволжья не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней. Решение было принято исходя из потребностей территории, с учётом обращений медицинского сообщества.

Работы по второй очереди будут завершены к 1 ноября. Город будет готов к сложному периоду сезонных инфекционных заболеваний.

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На сегодняшний день действующая в Волжском инфекционная больница располагается в здании 1965-го года постройки, которое невозможно полностью переоборудовать в соответствии с актуальными требованиями. Решение о возведении дополнительного объекта системы здравоохранения было принято в апреле 2020 года, строительство началось незамедлительно, идёт с высоким темпом работ.

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В Волгоградской области продолжается работа по созданию основ единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения. Полностью модернизированы опорные больницы № 7 и № 25 в Волгограде, отремонтированы 600 медучреждений по всей области, создана единая дежурно-диспетчерская служба «03», сократившая время доставки пациентов в стационары, возрождена санитарная авиация, на 90% обновлен автопарк «скорой». Продолжается модернизация 15-й больницы в Волгограде, больницы имени Фишера в Волжском, формируются межрайонные медцентры, идет строительство новых учреждений, в том числе нового корпуса областного онкодиспансера. Дополнительные ресурсы для реализации масштабных планов обеспечивает участие в нацпроекте «Здравоохранение».

Травматологический центр городской больницы № 7 в Иваново открыт в новом здании

В городской клинической больнице № 7 в обновленном здании открыто отделение неотложной травматологии.

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Капитальный ремонт корпуса был начат в 2016 году. В ходе масштабной реконструкции полностью заменены межэтажные перекрытия, кровля, окна и двери, система водоснабжения. Для отделения неотложной травматологии закуплен новый цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 13 млн рублей с высокой разрешающей способностью, который позволяет более качественно проводить диагностику. «Организован „зеленый коридор“ для пациентов, которые поступают с травмой и нуждаются в неотложной помощи: теперь все кабинеты находятся в непосредственной близости и в одном месте — осмотр врача, операционная, гипсовый кабинет, рентгеновский кабинет», — рассказала Анастасия Потапова. На ремонт и обновление материально-технической базы здания, в котором теперь расположены два отделения — неотложной травматологии и городской урологический центр, за 2016-2019 годы направили 44 млн рублей, в том числе 21 млн рублей на капитальный ремонт и благоустройство территории и 23 млн рублей — на оснащение.

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Обновленное отделение неотложной травматологии обслуживает взрослое население численностью более 200 тысяч человек, при этом круглосуточная неотложная помощь оказывается всему населению города Иваново. Пропускная способность подразделения составляет 210 человек в сутки.

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Как рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, седьмая городская больница является пилотным проектом по внедрению информационных технологий. Кроме этого в регионе в 2020 году будет создан единый цифровой архив медицинских изображений. «Каждый сделанный снимок, заключение попадут в хранилище. Врачу достаточно просто зайти в информсистему и посмотреть эти документы.

В Оханске Пермского края открылся новый лечебный корпус на 22 койко-места

В Оханской центральной районной больнице, к которой прикреплено более 16 тыс. человек, введён в эксплуатацию новый лечебный корпус общей площадью 2 тыс. м2 на 22 койко-места.

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Всего на строительство корпуса было направлено 165 млн рублей.

В лечебный корпус переедут из прежних деревянных зданий терапевтическое и педиатрическое отделения, дневной стационар, а также стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория.

Введение нового лечебного корпуса в Оханске расширит его лабораторно-диагностическую базу. По словам главного врача Оханской центральной районной больницы Константина Масалкина, «размещение в здании клинико-диагностической лаборатории позволит увеличить количество забираемых анализов, а подключение к интернету — получать их результаты онлайн и перейти на электронный документооборот».

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Главный врач Оханской ЦРБ Константин Масалкин рассказал, что больница оснащена передвижным рентгеновским аппаратом, электрокардиографами, кислородными концентраторами, функциональными кроватями.

В этом году за счёт средств краевого бюджета планируется построить ещё два структурных подразделения Оханской ЦРБ: модульный ФАП в д. Окуловка и врачебную амбулаторию в с. Дуброво. Первых пациентов они примут уже в ноябре 2020 года.

Завершён капитальный ремонт Архангельской областной детской больницы

На сегодня в больнице завершен ремонт приёмных отделений педиатрического и хирургического профиля, первого этажа детской поликлиники, продолжается подготовка к строительству нового корпуса.

В хирургическом корпусе заменен трубопровод, кабельные линии системы вентиляции, охранно-пожарная сигнализация.

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— В приёмном покое соматического отделения отремонтированы все помещения, а также разделены потоки соматических и инфекционных больных. Для этого, согласно требованиям надзорных органов, сделаны отдельные входы, обустроены и оснащены современные инфекционные боксы, — рассказала главный врач больницы Ольга Тюрикова.

На ремонт приёмных отделений в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» было выделено 22 миллиона рублей.

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В результате ремонта в поликлинике созданы комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей: организационно-планировочные решения изменили размещение регистратуры, которая сегодня стала электронной, открытой и доступной. В холле появились удобные зоны ожидания, установлены инфоматы, картотека вынесена в отдельное помещение, организована работа справочного центра на пять рабочих мест, чтобы ускорить процесс записи на прием.

— Возле регистратуры исключена скученность — получив талончик, наши пациенты в комфортных условиях ожидают вызова к окну регистратора. Изменения в работе регистратуры связаны с повышением открытости и доступности, согласно всем правилам новой, пациентоориентированной модели поликлиники, — пояснила главный врач больницы.

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Кроме того, в поликлинике обновлен процедурный кабинет с разобщенными потоками входящих и выходящих пациентов, установлены новые двери и окна, сформированы игровые зоны для детей, комната для кормления грудных детей, с обоих входов в поликлинику оборудованы крытые колясочные. В ближайшее время в поликлинике также появятся новые диваны, коврики, добавятся игровые комплексы, дополнительные светильники, зеркала и другое.

В Вологодском областном онкодиспансере капитально отремонтировано эндоскопическое отделение

Ежегодное обследование и лечение здесь проходят более 3,5 тысяч человек. Средства на ремонт — 15,7 млн. рублей — были выделены в рамках программы «Здоровье Вологодчины». Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту пассажирского лифта в хирургическом корпусе и помещений радиологического корпуса для размещения линейного ускорителя электронов для проведения 3D-терапии пациентам с онкопатологией.

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Закуплено новое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний: в общей сложности 10 единиц на сумму 230 млн. рублей. Большая часть оборудования уже смонтирована и введена в эксплуатацию.

В 2020 году онкологическая служба области пополнится почти 30 единицами новой медицинской техники. В планах также организовать до 2023 года центры амбулаторной онкологии на базе Вологодской областной клинической больницы № 2 и Вологодской городской поликлиники № 1. Эти центры будут обеспечивать своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, иметь в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

В Полысаево Кемеровской области открыто современное отделение скорой медицинской помощи

Новое отремонтированное здание оснащено четырьмя реанимобилями. В них есть все, что необходимо для оказания экстренной помощи и спасения человеческой жизни вне медицинских учреждений.

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Медицинская аппаратура этих автомобилей позволяет поддерживать жизнеобеспечение важных органов и систем пациента до 500 км пути.

В зону ответственности станции скорой помощи также входят поселки Мереть и Красногорский. Само здание отделения оборудовано крытой парковкой. Для сотрудников предусмотрены кухня и комнаты отдыха. Бригады скорой помощи насчитывают 25 медицинских работников. Среди них: 3 опытных врача с многолетним стажем работы, а также 22 фельдшера.

Материальную помощь в ремонте и строительстве объекта оказала компания «СУЭК-Кузбасс».

После капитального ремонта открылось инфекционное отделение Кромской центральной районной больницы Орловской области

В ходе ремонта здесь удалось кардинально обновить медицинское оборудование и мебель. Теперь в обновленном инфекционном отделении смогут оказывать медицинскую помощь не только кромчанам, но и жителям близлежащих районов.

Также в Кромском районе запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта с жильем для медицинского работника и будут построены три модульных ФАПа.

В хирургическом отделении Вологодской городской больницы № 1 завершился ремонт

В первом хирургическом отделении на 65 коек полностью обновлены стены, пол, потолок, заменена сантехника, вентиляция, пожарная сигнализация, оконные и дверные блоки, мебель. В палатах установлена экстренная сигнализация.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KQ2OKxxdGgY

На ремонт из областного бюджета были выделены около 16 миллионов рублей. В результате проведенных конкурсных мероприятий удалось сэкономить 4 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт лестничных проёмов в больнице.

В Нижнем Ломове Пензенской области открыт новый диализный центр

Центр рассчитан на 60 пациентов, одномоментно в нем могут проходить процедуру гемодиализа 10 человек. Уже сегодня в нем лечатся 14 жителей Нижнеломовского и соседних районов. Здесь по совместительству работают врачи Нижнеломовской районной больницы.

© pnzreg.ru

Учреждение здравоохранения начало оказывать бесплатную медицинскую помощь пациентам в рамках программы государственных гарантий в соответствии с действующей территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Как пояснил заместитель директора ГК «НефроМед» (г. Санкт-Петербург) Сергей Команденко, одна процедура гемодиализа стоит 6 тысяч рублей. В неделю, как правило, их необходимо три. Пациенты получают лечение бесплатно.

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Обзор подготовлен совместно с Human RS

https://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=24812

https://ru24.net/ohansk/254110856/

http://aodkb29.ru/about/news/novosti-kliniki/v-khirurgicheskom-korpuse-zavershen-remont-priemnogo-otdeleniya/

https://vologda-oblast.ru/novosti/v_vologodskom_oblastnom_onkodispansere_kapitalno_otremontirovano_endoskopicheskoe_otdelenie_/?sphrase_id=174503&print=Y

http://suek.ru/media/news/v-polysaevo-pri-podderzhke-kompanii-suek-kuzbass-otkryto-sovremennoe-otdelenie-skoroy-meditsinskoy-p/

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15906

http://vologda-oblast.ru/novosti/v_khirurgicheskom_otdelenii_vologodskoy_gorodskoy_bolnitsy_1_zavershilsya_remont/

http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/183059/