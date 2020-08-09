«Газпром нефть» внедрила цифровую систему учета авиатоплива

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Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — первым среди российских компаний перешел на цифровой коммерческий учет авиатоплива при заправке воздушных судов в международном аэропорту Шереметьево. Новая система повысит эффективность и скорость операций при заправке авиатопливом: авиакомпании-партнеры смогут сократить время оформления первичной документации при обслуживании самолетов и в режиме онлайн получать данные о количестве заправленного топлива на каждом рейсе.

Объем инвестиций «Газпромнефть-Аэро» в разработку и внедрение цифрового проекта составил свыше 430 млн руб.

Перед запуском системы в промышленную эксплуатацию все аэродромные топливозаправщики «Газпром нефти» в Шереметьево были дополнительно оборудованы системами промышленной автоматики, цифровыми системами измерения массы выданного топлива, модулями связи, терминалами водителя и принтерами. Теперь во время заправки вся информация по параметрам выдачи топлива «в крыло» доступна в онлайн-режиме. Автоматическая система следит за процессом и прекращает заправку при достижении заданной массы топлива в баках воздушного судна. GSM-модуль передает информацию о заправке на сервер «Газпромнефть-Аэро», а мобильный принтер на месте распечатывает сформированный отчетный документ.

Автоматизированный коммерческий учет авиатоплива позволяет существенно сократить время оборота первичных учетных данных и счет-фактур. Система полностью контролирует расчет массы выданного топлива, заполнение первичной документации после заправки воздушного судна, соблюдение последовательности технологических операций. Новый автоматизированный комплекс включен в единую корпоративную систему «Нефтеконтроль — Газпром нефть» и позволяет повышать эффективность онлайн-мониторинга движения авиатоплива от нефтеперерабатывающего завода до крыла воздушного судна.