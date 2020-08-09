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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленобласти открыли цех по производству компоста проектной мощностью в 40 тыс. т

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Агрохолдинг «Выборжец» открыл один из первых в России цехов по производству 40 тыс. т компоста с мицелием для выращивания шампиньонов в Лужском районе Ленобласти.

Здесь все процессы экологически чистые — производство идет из органического сырья. Ввод своего цеха позволяет работать независимо от импортных поставок, увеличить производство грибов, нарастить в регионе объемы выращивания пшеницы, разработок торфа и гипса для компоста. Проект помогает в решении проблемы защиты природы: на производство шампиньонового грунта идет переработанный куриный помет, а это значительно улучшает экологию региона.

Компост будет использоваться в выращивании грибов в теплицах агрохолдинга. Проект строительства тепличного комплекса, в том числе цеха по производству компоста, вошел в программу Минсельхоза РФ по льготному финансированию инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в проект, включая компостный завод, составил 5,6 млрд рублей.

Объем грунта, производимого в цехе, позволит использовать его не только в выращивании грибов в Ленобласти, но и поставлять в другие регионы страны. Благодаря новому цеху агрохолдинг сможет работать независимо от других производителей компоста, в том числе зарубежных, и увеличить производство грибов в Ленобласти.

Тепличный комплекс по производству 10 тыс. т грибов в год агрохолдинг «Выборжец» запустил в декабре прошлого года во Всеволожском районе. Производство обеспечило более 350 новых рабочих мест.

Агрохолдинг «Выборжец» — крупнейший в СЗФО производитель свежих овощей и зелени. Общая площадь предприятий составляет 850 га, из которых 26,2 га — полезная площадь выращивания. Основное направление деятельности агрохолдинга — выращивание овощей и зелени в теплицах.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9152609

Агрохолдинг "Выборжец", Ленобласть,
  • user78 user78
    09.08.2011:48:19

    +!    

    В 2013 году, ещё до санкций, в России производили всего 7,8 тыс. тонн шампиньонов в год, а в этом году планируется произвести уже 71 тыс. тонн — в 9 раз больше!

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    Бурно развивается отрасль. Такими темпами в 2021 перешагнём за 100 тыс. тонн в год.    

    Отредактировано: user78~11:49 09.08.20
    #1205345
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