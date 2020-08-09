«Газпром нефть» первой в России перешла на сдачу отчётности по запасам в цифровом виде

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«Газпром нефть» совместно с Росгеолфондом запустили систему сдачи отчетности по изменению запасов углеводородного сырья в цифровом виде. В 2020 году с ее помощью данные для учета на Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ подали 12 дочерних предприятий компании. С 2021-го на новый формат работы смогут перейти и другие недропользователи России.

Пилотный проект по сдаче сведений по форме федерального государственного статистического наблюдения № 6-ГР* в электронном виде был реализован в 2019 году «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом». Ранее эти данные готовились в бумажном виде и занимали тысячи страниц по каждому предприятию. В текущем году механизм был усовершенствован, и информацию о динамике запасов с использованием электронной подписи передали в Росгеолфонд уже 12 дочерних обществ «Газпром нефти».

Загрузка данных и все последующее взаимодействие с государственным ведомством проходят в режиме онлайн в личном кабинете недропользователя. Росгеолфонд проверяет корректность полученных электронных документов и при их соответствии требованиям подтверждает прием отчета. Возможные корректировки информации, ее дополнение и переписка с представителями фонда также осуществляются с помощью сервиса.

Запуск системы позволил сократить сроки формирования, передачи и проверки документов. Она также упростила взаимодействие между недропользователями и государственными органами.

В настоящее время «Газпром нефть» и Росгеолфонд продолжают*** развитие сервиса. В перспективе он поможет оптимизировать хранение фондов геолого-геофизических данных, а также облегчит оперативный поиск технической информации и доступ к ней. Предполагается, что цифровой продукт сможет аккумулировать в себе не только отчетность по запасам, но и данные по многим другим параметрам нефтедобывающих проектов.