ГК Автокомтехнолоджи освоила производство резинотехнических изделий для нефтяной и пищевой отраслей

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Резинотехнические изделия из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей выпускают в г. Волжский, на площадке группы компаний «Автокомтехнолоджи». Освоить производство импортозамещающей продукции позволила поддержка регионального Фонда развития промышленности. С 2017 года, когда был создан фонд, его помощь уже получили девять предприятий на сумму порядка 175 млн рублей.

Новая линия позволит снизить зависимость отечественных потребителей от импорта. Ежегодно компания будет выпускать более 14 тысяч единиц продукции общей стоимостью более ста миллионов рублей. За время пользования займом (пять лет) предприятие рассчитывает реализовать товаров на сумму порядка 430 миллионов рублей, прогнозируемый объем налоговых поступлений за этот период превышает 63 миллиона рублей.

Группа компаний «Автокомтехнолоджи» в 2019 году стала участником программы Фонда развития промышленности Волгоградской области «Региональные займы», получив заемные средства на пять лет по ставке всего 3% годовых. Общая стоимость проекта предприятия составляет порядка 30 млн рублей, из них 17,4 млн рублей предоставил фонд. Господдержка позволила компании всего за полгода закупить необходимое технологическое оборудование и ввести в эксплуатацию импортозамещающее производство продукции из пластика и полиуретана для нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей.

Предприятие является производителем композитов и включено в профильный региональный реестр, который на сегодняшний день объединяет 24 организации, где выпускают более 50 видов инновационной продукции из композиционных материалов.

Развитие промышленности Волгоградской области является приоритетом в деятельности региональной власти. Решению вопросов индустриальной сферы губернатор Андрей Бочаров уделяет особое внимание. За последние шесть лет в результате реализации инвестпроектов в регионе введены в строй 68 новых производственных объектов, созданы более шести тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Государственная поддержка промышленности за то время составила 22,5 миллиарда рублей, ее получили 59 предприятий и три профильных вуза. В результате объем промпроизводства увеличился почти в два раза.

Напомним, чтобы у региональных предприятий, в том числе малых, появилась возможность привлекать льготные займы в свои инвестпроекты, в марте 2017 года был создан Фонд развития промышленности Волгоградской области. На сегодняшний день им поддержано девять проектов на сумму порядка 175 миллионов рублей. Низкая процентная ставка по займу фонда становится хорошим подспорьем в создании новых производств. Стоит отметить, что фонд высокоэффективен и постепенно переходит на самостоятельное финансирование проектов, из возвращенных заемщиками средств.