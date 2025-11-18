Новое производство колодок для грузовиков запустили в Волгоградской области
В городе Волжском (Волгоградская область) начало работу новое предприятие, ориентированное на выпуск отечественных дисковых тормозных колодок для грузовых автомобилей. Производство запускает компания «ФРИКТЕРМ-МАСТЕР», и проект уже называют значимым вкладом в программу импортозамещения — продукция рассчитана как на российские, так и на иностранные грузовики.
Создать производство удалось благодаря поддержке регионального Фонда развития промышленности. Компания получила льготный заем в размере 50 млн рублей под 3% годовых сроком на пять лет. Эти средства направлены на приобретение современного оснащения: установок лазерной резки металла, оборудования для изготовления пресс-форм и высокопроизводительных гидравлических прессов. Общий бюджет проекта оценивается в 67,6 млн рублей.
Инженеры предприятия разработали собственную формулу фрикционного материала, полностью соответствующую техническим требованиям и подтвержденную необходимыми сертификатами. Уже выпущена и тестовая партия продукции — дисковые колодки для магистральных тягачей и прицепной техники.
По планам компании, в год на предприятии смогут производить около 130 тысяч комплектов тормозных колодок, что позволит заметно укрепить отечественные позиции на рынке автокомпонентов и сократить зависимость от зарубежных поставок.
