Златоустовский металлургический завод продолжает пополнять кованый сортамент

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Златоустовский металлургический завод из Челябинской области освоил технологию производства новой, широко востребованной на рынке, продукции. Расширение номенклатуры кованого сортамента — в числе приоритетных направлений стратегического развития предприятия.

На высокотехнологичном прессе Danieli освоено производство металлопродукции круглого профиля размерами от 210 мм до 310 мм из инструментальной штамповой стали марки Х12МФ.

Сталь Х12МФ применяется в тяжёлом машиностроении для изготовления изделий сложных форм и конфигураций — данная металлопродукция, несомненно, займёт одну из ключевых позиций в сбытовой политике предприятия.

Выплавка исходного металла, его последующая внепечная обработка с обязательным вакуумированием и разливка в слитки развесом 3,6 тн произведена в условиях электросталеплавильного цеха № 2. Дальнейший передел в готовый сорт выполнен на новом участке кузнечно-прессового комплекса Danieli.

Технология ковки, а также схема деформации были разработаны специалистами участка КПК и центральной заводской лаборатории. Полученные кованые заготовки успешно прошли все контрольные испытания качества, в том числе ультразвуковой контроль и проверку механических свойств и качества макроструктуры, по результатам которых были признаны соответствующими условиям заказа.

Ранее завод производил кованую продукцию из стали Х12МФ с помощью технологического оборудования молотового цеха из слитка весом не более 1 тн. В ближайшей перспективе, благодаря использованию возможностей комплекса Danieli, планируется увеличить размерный ряд поковок круглого сечения из стали Х12МФ до профилей 400 мм, произведённого из 6-тонных слитков.

© www.zmk.ru

© www.zmk.ru

© www.zmk.ru

© www.zmk.ru