В Тамбовской области запустили новый высокоавтоматизированный элеватор

© onlinetambov.ru

Аграрная фирма «Жупиков» завершила строительство комплекса по приемке, очистке и сушке зерна и масленичных культур. Инвестиции в элеваторный комплекс составили 900 млн рублей. Объект стал уже третьим по счету крупным предприятием, открытым компанией в Сосновском районе.

Мощность элеватора достигает 52 тыс. тонн единовременного хранения зерна. За счет автоматизации процессов приемку зерна удалось сделать более быстрой. Кроме этого, «умный элеватор» оборудован лабораторией, в которой за три минуты определяется качество поступившего сырья. После этого зерно потоками уходит в хранилище, где уже создан оптимальный для хранения климат.

© onlinetambov.ru

На элеваторе в автоматическом режиме регулируют погрузку зерна в автомобили для того, чтобы избежать нарушения нормы веса транспорта вместе с грузом. На территории предприятия существуют и автомобильные, и железнодорожные маршруты.

Всего строительство данного элеватора стоило по данным на 1 января этого года около 690 млн руб. Вместе с этим, в 2020 году закончились работы по строительству железнодорожных путей к предприятию, которое обошлось примерно в 18 млн руб.

Руководитель агрофирмы А. Жупиков рассказал, что в настоящее время мощности элеватора задействованы на хранении собственного зерна компании, которое предназначается для кормления скота. Но в дальнейших планах компания намерена заняться биржевой торговлей зерна и продукцией масличных культур.

© tambov.gov.ru

© tambov.gov.ru

© tambov.gov.ru

В Тамбовской области всего более 40 элеваторов и хлебоприемных предприятий. Общая мощность хранения составляет свыше 5 млн тонн. Ежегодно собранный урожай зерновых культур позволяет не только обеспечивать в полном объеме внутреннее потребление, но и вывозить за пределы области более 1,5 млн тонн зерна. Тамбовское зерно пользуется большим спросом как на территории России, так и за пределами страны. География экспорта обширна: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Турция, Бангладеш, Йемен, Алжир, Иран, Нигерия, Финляндия, Германия, Монголия и другие страны.