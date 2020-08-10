Завод ОМК в Челябинске освоил производство импортозамещающих соединительных деталей для заводов СПГ

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Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) освоил производство импортозамещающих отводов диаметрами от ½ дюйма до 18 дюймов (от 21,3 мм до 457 мм) из нержавеющих, легированных и углеродистых марок стали по международному стандарту ASME B16.9.

Соответствие этому стандарту является обязательным при проектировании трубопроводных систем для заводов по производству сжиженного природного газа, газохимических и газоперерабатывающих комплексов, где применяются иностранные проектные решения и лицензионные технологические процессы. И среди предприятий, которые сегодня активно проектируют и строят в России, таких большинство. Сейчас ключевыми поставщиками соединительных деталей трубопроводов по стандартам ASME/ANSI для них выступают иностранные компании и их представители.

На «Трубодетали» уже освоили производство отводов по спецификациям ASTM A420/A420M, ASTM A403/A403M и ASTM A234/A234M. Для изготовления новой продукции используют технологию горячей протяжки трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику и методом объемной штамповки. После завершения технического перевооружения на предприятии освоят производство тройников, переходов и заглушек, а производственные мощности по отводам из нержавеющих, легированных и углеродистых сталей возрастут.

Использование импортозамещающей продукции «Трубодетали» позволит заказчикам получить высокое качество продукции дешевле, чем у иностранных поставщиков, при этом не отклоняясь от проектных решений лицензиара.

«В России сегодня проектируется и строится большое количество газоперерабатывающих комплексов, где востребованы изделия дюймового ряда, произведенные по международным стандартам. Наше предприятие предлагает быстрорастущему рынку широкий спектр необходимой для строительства этих объектов высококачественной продукции с улучшенными потребительскими свойствами, которая заменит импортные аналоги», — отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Евгений Баранов.