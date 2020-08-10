Челябинская область закупила более 90 реанимобилей, скорых и передвижных ФАПов
Преимущества диагностических медкомплексов, собранных на базе «Урала» и КамАЗа: с их помощью можно оказать любую первичную помощь (в том числе сделать анализы и тесты), рассчитана на большой объем исследования, что позволяет врачу в короткие сроки, быстро и четко дать заключение и выдать его пациенту на руки.
«На новые медицинские комплексы область получила 112,8 млн рублей из федерального бюджета. Комплексы будут переданы в Троицк, Бреды, Миасское, Октябрьское, Еткуль, Касли, Аргаяш и Нязепетровск», — сообщает пресс-служба главы региона.
Также в текущем году по медицинским учреждениям региона распределены 28 реанимобилей.
Всего в текущем году учреждения здравоохранения Челябинской области получат более 90 машин.
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10.08.2015:51:01