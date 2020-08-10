На «Восточной верфи» спущен на воду очередной «Грачонок»

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«Восточная верфь» (г. Владивосток) спустила на воду шестой противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

До конца ноября 2020 года планируется провести достройку корабля, запуск и проверку оборудования, ходовые испытания, сдать корабль комиссии. Строительство ведется для нужд Тихоокеанского флота России, работы будут завершены до конца ноября нынешнего года.

Восточная верфь является вторым предприятием, осуществляющим постройку катеров данного проекта в России, а также единственным заводом-поставщиком таких кораблей на Дальнем Востоке.

Ранее, в июне этого года предприятие завершило контракт на поставку плавучих причалов для ТОФ России. Сейчас причалы устанавливаются на Камчатке. Помимо этого, в текущий момент Восточная верфь строит плавпричалы и сторожевые корабли для ФСБ России, краболовные суда по президентской программе «квоты в обмен на инвестиции», спуск головного краболова планируется в ноябре 2020 года.

Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок»)

Разработчик проекта — КБ «Вымпел».

Водоизмещение — 138 т Длина — 31 м Ширина — 7,4 м Осадка — 1,85 м Скорость — 23 уз Дальность плавания — 200 миль Автономность — 5 сут. Экипаж — 6 чел.

Вооружение - 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; - Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65; - ПЗРК «Игла»; - гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа»; - навигационная радиолокационная станция МР-231; - оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3; - средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар»).