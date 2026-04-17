На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Ительмен» проекта 03141
На Восточной верфи (Приморский край) состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Ительмен» проекта 03141.
Краболов построен в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России и предназначен для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде.
«Ительмен» — десятое из серии судов-краболовов, строящееся на предприятии в рамках государственной программы инвестиционных квот.
В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса. Краболов может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.
Судно обладает высокими мореходными качествами и энергосберегающими характеристиками, обеспечивая эффективную и безопасную эксплуатацию в неограниченном районе плавания, в том числе в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать краболов в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
