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Katamaran 20 июня 2025, 09:14 231 Судостроение и судоходство

На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Аурум» проекта 03141

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На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Аурум» проекту 03141.

 © portnews.ru

Судно предназначено для промысла краба и креветки, оборудовано ловушками для ведения лова. Хранить улов будут в RSW-танках с охлажденной морской водой.

Управлять краболовом будет экипаж из 21 человека. Мореходные качества и функционал нового судна обеспечат эффективное и безопасное ведение промысла в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Основные характеристики краболова проекта 03141:
Длина 63,27 м
Ширина 10,6 м
Водоизмещение 1586 тонн
Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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Источник: paluba.media

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Восточная верфь, Приморский край, краболов, 03141
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