На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Аурум» проекта 03141

На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Аурум» проекту 03141.

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Судно предназначено для промысла краба и креветки, оборудовано ловушками для ведения лова. Хранить улов будут в RSW-танках с охлажденной морской водой.

Управлять краболовом будет экипаж из 21 человека. Мореходные качества и функционал нового судна обеспечат эффективное и безопасное ведение промысла в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Основные характеристики краболова проекта 03141: Длина 63,27 м Ширина 10,6 м Водоизмещение 1586 тонн Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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