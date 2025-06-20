На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Аурум» проекта 03141

На СЗ «Восточная верфь» спущен на воду краболов «Аурум» проекта 03141Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На судостроительном заводе «Восточная верфь» (Приморский край) спущено на воду краболовное судно «Аурум» проекту 03141.
Судно предназначено для промысла краба и креветки, оборудовано ловушками для ведения лова. Хранить улов будут в RSW-танках с охлажденной морской водой.
Управлять краболовом будет экипаж из 21 человека. Мореходные качества и функционал нового судна обеспечат эффективное и безопасное ведение промысла в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.
|Основные характеристики краболова проекта 03141:
|Длина
|63,27 м
|Ширина
|10,6 м
|Водоизмещение
|1586 тонн
|Объем перевозки живого краба
|до 100 тонн
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