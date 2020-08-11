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Производство

Завод «Киров-Энергомаш» начал использовать отечественный инструмент в станках ЧПУ

 © kzgroup.ru

Специалисты завода «Киров-Энергомаш» (г. Санкт-Петербург, входит в группу компаний «Кировский завод») начали изготавливать лопатки для турбин на станках ЧПУ полностью инструментом российского производства.

Начальник цеха ЧПУ Алексеев Максим рассказал: «Сейчас мы отрабатываем технологию использования отечественного инструмента под турбинные лопатки. Коллеги из „ХАЛТЕК“ выпускают его в России — за счет этого гораздо проще создать пополняемый запас оснастки и наладить поставки. Благодаря обмену опытом мы сможем усовершенствовать методы обработки и улучшить технологию изготовления турбинных лопаток».

В планах завода «Киров-Энергомаш» — аналогичная совместная работа с другими ведущими производителями инструмента. Выбор партнеров по поставке фрезы для изготовления лопаток будет определен на основе таких критериев, как стойкость предложенного инструмента, цена, качество инжиниринговой поддержки и оперативность доставки.
Источник: https://kzgroup.ru/rus/m/2632/zawod...omash_protestirowal_otechestwe.html

Киров-Энергомаш, Халтек, Санкт-Петербург, импортозамещение
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