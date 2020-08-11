Завод «Киров-Энергомаш» начал использовать отечественный инструмент в станках ЧПУ
Специалисты завода «Киров-Энергомаш» (г. Санкт-Петербург, входит в группу компаний «Кировский завод») начали изготавливать лопатки для турбин на станках ЧПУ полностью инструментом российского производства.
Начальник цеха ЧПУ Алексеев Максим рассказал: «Сейчас мы отрабатываем технологию использования отечественного инструмента под турбинные лопатки. Коллеги из „ХАЛТЕК“ выпускают его в России — за счет этого гораздо проще создать пополняемый запас оснастки и наладить поставки. Благодаря обмену опытом мы сможем усовершенствовать методы обработки и улучшить технологию изготовления турбинных лопаток».
В планах завода «Киров-Энергомаш» — аналогичная совместная работа с другими ведущими производителями инструмента. Выбор партнеров по поставке фрезы для изготовления лопаток будет определен на основе таких критериев, как стойкость предложенного инструмента, цена, качество инжиниринговой поддержки и оперативность доставки.
Читайте также...
- Балтийский завод получил первую паротурбинную установку для ледокола «Сибирь»
- Погрузка первого турбогенератора на ледокол «Сибирь»
- В АО «Завод «Киров-Энергомаш» возродили производство насосов для судовых турбоагрегатов