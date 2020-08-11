Крупная партия российских автокранов выпущена для МЧС России

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Крупная партия автокранов ГАЛИЧАНИН грузоподъемностью 25 тонн в этом году изготовлена и отгружена по государственному контракту для нужд МЧС России.

Вся партия состоит из автокранов КС-55713-5В-1 на шасси КАМАЗ-43118 новой серии NEO со стрелой 28,2 м.

Автокраны серии NEO представлены двумя линейками с длинами стрел 23,7 и 28,2 м. Модельный ряд включает в себя шасси КАМАЗ-65115, -43118, УРАЛ-4320 и -4320 NEXT.

Отличительной особенностью серии NEO являются высокие грузовысотные характеристики, достигаемые за счет увеличенного опорного контура 5,1×6,1 м, набора съемных противовесов массой 5,5 тонн и конструкции стрелы, полностью изготовленной из высокопрочной стали S700. Транспортные габариты и нагрузки на дорожное покрытие не превышают нормативных значений.

Автокраны серии NEO уже приняты на снабжение в МЧС России.