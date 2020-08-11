Ключевой этап завершен: Пуровский мост соединил берега реки

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В ЯНАО на строительной площадке моста через реку Пур завершили процесс соединения берегов реки. Рабочие установили на опоры пролетное строение и заварили последний шов.

Также выполнена отсыпка подходов к будущему мосту, на что потребовалось более 270 тыс. кубометров песка, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Сейчас ведется асфальтирование подъездных дорог, устройство гидроизоляции, монтаж карнизных блоков, водоотводных лотков и цоколей. Затем будут смонтированы барьерное и перильное ограждения, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено освещение. На завершающем этапе строители поставят дорожные знаки и нанесут разметку.

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