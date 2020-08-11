Новая сыроварня открылась в Московской области

© msh.mosreg.ru

Открытие сыроварни состоялось в городском округе Шаховская, на территории хозяйства подмосковного фермера Валерия Ройгаса.

Сыроварня планирует перерабатывать 7 тонн молока в сутки, и производить 700-800 кг сыра за смену. В год новое предприятие после запуска на полную мощность будет производить до 200 тонн сыра.

На новом сырном производстве будет выпускаться линейка из 12 наименований продукции. В ассортименте — шесть видов мягких сыров и полутвердые. Первая линия уже дает порядка 300 килограммов готовой продукции в день. Здесь сейчас варят семь видов сыров. Большая площадь на предприятии отведена для хранилищ.

Инвестиции в проект составили 50 млн рублей. Из них 20 млн рублей — это поддержка регионального правительства в виде гранта.

© msh.mosreg.ru

Это второй грант, полученный фермером. На первый он построил ферму, купил оборудование и поголовье скота. В хозяйстве фермера сегодня 170 голов КРС. В прошлом году он выпустили 5,2 тонны мяса, 381 тонну молока. В хозяйстве также есть птичник, где содержится около 2 тысяч голов птицы.

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru