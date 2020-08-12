Установлена первая в России наплавная солнечная электростанция

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В водохранилище входящей в Группу РусГидро Нижне-Бурейской ГЭС смонтирована первая в России мобильная наплавная солнечная электростанция. Она представляет собой понтонный модуль со 140 фотоэлементами производства компании «Хевел», общей площадью 475 м2. СЭС предназначена для обеспечения электроэнергией собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС.

В настоящее время солнечная электростанция мощностью 54 кВт работает в режиме опытной эксплуатации. Специалисты тестируют ее как в режиме автономной работы, так и в совместной эксплуатации с ГЭС и резервными дизель-генераторами. После завершения испытаний наплавная СЭС будет располагаться в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС и частично обеспечивать собственные нужны станции, что позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии. В случае необходимости мобильная солнечная энергоустановка может быть оперативно перебазирована, что существенно расширяет возможности ее использования.

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Это уже второй проект по созданию гибридной генерации, реализованный на Нижне-Бурейской ГЭС. В декабре 2019 года на пристанционной площадке ГЭС так же впервые в нашей стране были смонтированы солнечные панели общей мощностью 1 275 кВт. Они позволили обеспечить значительную долю потребности гидростанции в электроэнергии на собственные нужды.

Подобные проекты по созданию объектов гибридной генерации сегодня активно реализуются на гидроузлах во многих странах. Преимущества строительства таких объектов — возможность использования существующей электросетевой и транспортной инфраструктуры, высококвалифицированных специалистов, а также отсутствие необходимости использования новых земель на нужды энергетики.

Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурее в Амурской области — вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии ГЭС выполняет роль контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Мощность станции — 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка электроэнергии — 1 670 млн кВт·ч. Нижне-Бурейская ГЭС была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года.